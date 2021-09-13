Şifalı diye içiyorlar! Korkunç olay!

Muş'a 40 kilometre uzaklıktaki Gümüşali köyü kırsalında çıkan ve böbrek taşını erittiği iddia edilen su ile ilgili geçen yıl analizler yapıldı.
TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN GELEN VAR
Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan analizde suyun mikrop saçtığı tespit edildi. Uzmanların uyarılarına rağmen Türkiye'nin dört bir yanından Gümüşali köyüne gelenler, sudan içmeye ve bidonlarla evlerine taşımayı sürdürüyor.
"ŞİFASINI GÖREN DE VAR"
DHA'da yer alan habere göre suyu içen arkadaşının böbreğindeki 7 milimlik taşı düşürdüğünü iddia eden Bitlisli Nedim Kaplan, "Bu çevredeki insanlar, suyun şifalı olduğuna inanıyor. Yararını görenler de var. Öbür taraftan da uzmanlar, bu suyun insan sağlığına zararı olduğunu söylüyor ama şifasını gören de var" dedi.
"BENİM BÖBREK TAŞLARIM NİYE DÜŞÜYOR"
İstanbul'dan su için Muş'a geldiğini söyleyen Sıracettin Baybura, "Bu su böbrek taşı için, her hastalık için iyidir. Allah için bu su şifadır ve bizler de içiyoruz. Sağlığa zararlı olsa benim böbrek taşlarım niye düşüyor. Bu suyu içiyorum. Traktörle çalışıyorum, inan ki bu suyu içtiğimizden böbrek taşı gidiyor, bitiyor. Taş, maş diye bir şey şu an bizde yok. İstanbul'dan gelmişim, bu hastalığı atlatıp gidiyorum" diye konuştu.
Kahramanmaraş'tan gelen Cahit Sezgin de suyun çok güzel olduğunu ve inşallah böbrek taşına şifa olacağını söyledi.
"SU ŞİFA DEĞİL MİKROP SAÇIYOR"
Böbrek taşını erittiği iddia edilen suyun mikrop saçtığını belirterek uyaran Muş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıfat Somay, şunları söyledi:
"Muş'ta böbrek taşını erittiği iddia edilen ve halk arasında şifalı olarak bilinen suyun, aslında mikrop ürettiği yapılan analizlerde saptanmıştır. İl Sağlık Müdürlüğümüzün tekrarlayan analizleriyle geçen sene de yapıldığı şekilde, bu suların birçok bakteri ve parazit barındırdığı saptanmıştır. Halkımızın bu suları, böbrek taşına iyi geldiğini düşünürken aslında kendilerini zehirlememesi ve bu suları tüketmemesini öneriyoruz. İnsanlar üzerinde sular tüketildikten sonra özellikle ishal, kusma gibi belirtiler, ciddi sıvı kayıplarıyla böbrek yetmezliği ve ölüme kadar götürebilecek durumlar ortaya çıkmaktadır."
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