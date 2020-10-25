Tyson, Jackson'ın organizatör ile konuştuğunu ancak kendisiyle konuşmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Sonra onunla tanışmaya gittim. Bana, "Seni bir yerden tanıyor muyum?" diye sordu. Egomu darmadağın etti. Ben de, "Hayır sadece bir hayranım, tanıştığıma memnun oldum efendim" dedim.