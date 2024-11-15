Mike Tyson Jake Paul maçı canlı izle ekranı! Mike Tyson Jake Paul maçı canlı yayın nasıl izlenir, hangi kanalda?
Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile ünlü YouTuber Jake Paul ile karşı karşıya geliyor. Tyson ile Paul'ün karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, TSİ 04.00'te başlayacak. Mücadele, dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlanacak. Sporseverlerin merakla beklediği maçta iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacağı belirtildi. Peki Mike Tyson Jake Paul maçı canlı yayın nasıl izlenir, şifreli mi? Netflix üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte Mike Tyson Jake Paul maçı canlı izle Netflix linki ve tüm detaylar…
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Mike Tyson Jake Paul maçı için heyecan dorukta. Boks dünyasının efsanevi ismi Mike Tyson ile ünlü YouTuber Jake Paul’un karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece AT&T Stadı’nda oynanacak. Boks tarihinin en pahalı maçı, Netflix'ten yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen sporseverler ‘’Mike Tyson Jake Paul maçı canlı yayın nasıl izlenir?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Netflix üyelik ücreti ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. İşte Netflix üyelik ekranı, ücreti ve Mike Tyson Jake Paul maçı canlı izle linki...
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MİKE TYSON - JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Mike Tyson - Jake Paul boks maçı, 16 Kasım Cumartesi gecesi saat 04.00’te başlayacak.
AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, dijital yayın platformu Netflix’ten canlı yayınlanacak.
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MİKE TYSON - JAKE PAUL MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
Aşağıda yer alan linke tıklayarak Netflix'e üye olup Mike Tyson - Jake Paul boks maçını canlı izleyebilirsiniz.
https://www.netflix.com/tr/
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NETFLIX'E NASIL KAYDOLUNUR?
Netflix uygulamasını indirmek için iOS, Android ve Windows 10 işletim sistemine sahip cihazlar uygunluk gösteriyor. Uygulamayı kullanacağınız platforma göre Netflix hesabı oluşturabilirsiniz.
1. Android ve iOS Cihaz Üzerinden Netflix Üyeliği Alma:
- Android ve iOS cihazlar üzerinden Netflix kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.
- Hesap oluşturmak için elektronik posta adresinizi girerek, şifre belirlemeniz gerekiyor.
- Sonraki aşamada uygun olan planı seçebilirsiniz.
- Dördüncü adımda bir ödeme yöntemi belirlemelisiniz.
- Ödeme yöntemi belirledikten sonra kayıt işlemi tamamlanıyor.
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2. Bilgisayar ile Netflix’e Üye Olma:
- Bilgisayar üzerinden Netflix üyeliği için Netflix kayıt sayfasına gitmelisiniz.
- Taahhütte bulunmaya gerek duymadan size uygun olduğunu düşündüğünüz planı seçebilirsiniz.
- Parola belirlemek için e-posta adresinizi girin.
- Hesabı oluşturduktan sonra ödeme yöntemini belirleyebilirsiniz.
Bu platformların yanı sıra akıllı TV, medya oynatıcısı ve alıcı kutusu ile de Netflix’e üye olabilir, ödüllü programları izleyebilirsiniz.
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NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Temel plan: Ayda 149,99 TL,
Standart plan: Ayda 229,99 TL
Özel plan: Ayda 299,99 TL
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