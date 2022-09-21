Dünyaca ünlü boksörün hastalığı!

Ünlü boksör Mike Tyson geçtiğimiz ay tekerlekli sandalyede otururken görüntülenmesinin sebebini açıkladı. Sırtındaki sinir zedelenmesi nedeniyle tekerlekli sandalyede oturmak zorunda kaldığını belirten Tyson, siyatik hastalığına yakalandığını duyurdu. SİYATİK NEDİR? Bacağın duyu ve motor fonksiyonların düzenlenmesini sağlayan siyatik, belin son omurları olan 4 ve 5. omurdan çıkar ve kalçadan geçerek diz bölgesinin arkasından ayağın altına kadar uzanır. S1 siniri olarak da bilinen bu sinirin sıkışmasına siyatik ya da siyatik ağrısı denir.

SİYATİK BELİRTİLERİ NELERDİR? Siyatik belirtileri şu şekilde sıralanabilir; Kalçadan topuğa kadar çekilme hissi yaşanır,

Şiddetlenen ağrı ayak ve bacak bölgesine ulaşır,

His kaybı meydana gelir,

Vücudun üst kısmı eğilirken zorlanır,

Kişi dik duramaz,

Yürüme sırasında ayak yere sürülür,

Ayak parmaklarında ağrı oluşur,

Şiddetli vakalarda hareket kaybı görülür,

Mesane ve bağırsak kontrolü sağlanamayabilir,

Tedavi edilmediği durumlarda kasarda kısalma ve erime görülebilir. **Bu belirtilere sahipseniz ve kendinizden şüpheleniyorsanız mutlaka bir doktora başvurunuz**

SİYATİK TEDAVİSİ NASIL OLUR? Siyatik tedavisinin belirlenmesi için doktor hastanın şikayetlerini dinler, genel durumuna bakar ve siyatiğin şiddetini hesaplar. Bazı vakalarda ağrı kesici, kas gevşetici jel gibi ilaçlar verilirken, ağır vakalarda epidural steroid enjeksiyonu ya da fizik tedavi gibi yöntemler tercih edilebilir. Uygulanan spinal manipülasyon, traksiyon tedavisi gibi fizik tedavi yöntemlerinin yanı sıra cerrahi müdahale de siyatik tedavisi için gerekli olabilir. Siyatik ağrısı, lomber laminektomi ile sinir üzerindeki baskının azaltılması, fıtık oluşumunun giderilmesi ya da diskektomi olarak bilinen, diskin kısmen ya da tamamen çıkarılması ile tedavi edilebilir. **Bu yöntemler uzman doktor tarafından uygulanır. Siyatik tedavisinde hasta mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır.**

SİYATİK NEDEN OLUR? Siyatik hastalığının oluşum nedenleri şu şekilde sıralanabilir; Ağır kaldırmak: Bazı meslek gruplarında zorunlu ağır kaldırmak ne yazık ki siyatik hastalığına sebep olabilir.

Bazı meslek gruplarında zorunlu ağır kaldırmak ne yazık ki siyatik hastalığına sebep olabilir. Hareketsizlik: Fazla hareketsiz kalmak, uzun süre araç kullanmak siyatik ağrılarını arttırabilir.

Fazla hareketsiz kalmak, uzun süre araç kullanmak siyatik ağrılarını arttırabilir. Obezite: Vücut ağırlığının omurgada olması sebebiyle siyatik oluşum tetiklenebilir.

Vücut ağırlığının omurgada olması sebebiyle siyatik oluşum tetiklenebilir. İleri yaş: Yaşlanmaya bağlı olarak kasların zayıflaması sebebiyle siyatik ağrılar meydana gelebilir.

Yaşlanmaya bağlı olarak kasların zayıflaması sebebiyle siyatik ağrılar meydana gelebilir. Diyabet: Sinir sistemini etkileyen şeker hastalığı siyatik ağrıların oluşumuna yol açabilir.

Sinir sistemini etkileyen şeker hastalığı siyatik ağrıların oluşumuna yol açabilir. Gebelik: Genişleyen uretusa bağlı olarak siyatik sinirde baskı oluşabilir. Göğüslerin ve karnın büyümesi ağırlık merkezini değiştirdiği için siyatik sinirde basınç oluşması mümkündür.