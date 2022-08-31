GORBAÇOV KİMDİR?

Rus politikacı Gorbaçov Sovyetler Birliği'nin dağılması kararını almasıyla biliniyor. 1980'lerde hayata geçirdiği glasnost (açıklık) ve perestroyka (yeniden inşa) politikalarıyla beraber Rusya'da liberalleşme ve serbest piyasaya geçiş adımlarını atan Gorbaçov, ABD ile imzaladığı stratejik silahsızlanma anlasmalarıyla da Soğuk Savaş'a bitiren Sovyet politikacı olarak hafızalara kazındı.

Mihail Sergeyeviç Gorbaçov (d. 2 Mart 1931, ö. 30 Ağustos 2022), Rus siyasetçi ve Sovyetler Birliği'nin son lideri (1985-1991).

Gorbaçov'un perestroika (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) adını verdiği reform çalışmaları Soğuk Savaş'ı bitirdi; ancak bu reformlar Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ülkede politik üstünlüğünü kaybetmesine ve sonrasında da Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden oldu. 1990'da Nobel Barış Ödülünü kazandı. Hakkında en çok eser yazılan ilk 100 kişi listesinde yer almaktadır ve hayatta olan tek Sovyetler Birliği Cumhurbaşkanıdır.