Migros One Kitchen yıl sonunda 60 mutfağa ulaşacak

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Bünyesindeki 10’dan fazla yeme-içme markasıyla bulut mutfak konseptinde paket servis olarak hizmet sunan Migros One Kitchen, paket ve self servis hizmetinin bir arada sunulduğu hibrit konsepti ile hizmet ağını genişleteceğini duyurdu.

İlk olarak İstanbul Ataşehir’deki MMM Migros mağazasında açılan hibrit konsept, sushi, salata, bowl ve tatlı çeşitlerini içeren menüsünü, self servis olarak tüketicilerle buluşturuyor. Ayrıca kahve kategorisindeki yeni marka Joe & Co da ilk kez bu konsept faaliyete geçmiş durumda.

Migros One Kitchen Genel Müdürü Sinan Akdal, lezzet çeşitliliğini daha da arttırıp Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeme-içme markalarına sahip olmayı hedeflediklerini belirtti.

Akdal, "Paket ve self servis hizmetini bir arada sunduğumuz yeni hibrit konseptimizin yanı sıra sadece paket servis hizmeti sunduğumuz bulut mutfak büyümesini de inovasyon ve teknolojiyi merkeze alarak geliştiriyoruz" dedi.

Gıda üretimi alanında bir şirkete yatırım yaptıklarını da aktaran Akdal, "Yıl sonunda İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa, Edirne, Eskişehir öncelikli olmak üzere diğer şehirlerde de tüketicilerimizle buluşmak üzere 60 mutfağa ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.