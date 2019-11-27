iPhone 11 cep telefonu Migros'un hazırladığı Müthiş Cuma kampanyası ile birlikte gündemde. Dünya genelinde her yıl Kasım ayının son Cuma günü yapılan büyük indirimlerle bilinen ve alışveriş çılgınlığının arttığı Black Friday için Türkiye'den de pek çok market ve marka kampanya hazırlıyor. Migros da black Friday için, Müthiş Cuma kampanyasını bugünden itibaren başlatıyor. Çeşitli üründe indirim fırsatı olan kampanyanın öne çıkan ürünü ise Apple iPhone 11. Migros çeşitli renkleri ile 64 GB Aplle iPhone 112i 7.999 TL yerine 5.999 TL'ye satacağını duyurdu. Kampanya stoklarla sınırlı olacak. Peki iPhone 11 hangi Migros'larda satılıyor? İşte Migros'un iPhone 11 kampanyasına dair detaylar...

IPHONE 11 HANGİ MİGROS'LARDA SATILIYOR?

Telefonlar hiper formatlı ve konsept mağazalarda satılıyor. Cep telefonu satılan mağazalara ait liste migroskop dergisinde yer alıyor. Güncel stok bilgilerini bu mağazalardan öğreniliyor.