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        Haberler Gündem Güncel Midye sevenler dikkat! İstanbul'da 1 ton kaçak midye ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Midye sevenler dikkat! İstanbul'da 1 ton kaçak midye ele geçirildi

        İstanbul Fatih'te, 1 ton kaçak midye ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliye 52 bin 484 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 13:24 Güncelleme: 07.07.2024 - 13:26
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        Midye sevenler dikkat! 1 ton ele geçirildi
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, Eminönü sahilinde bir aracın kasasına midye yüklendiğini tespit etti.

        Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı midye avcılığı yapan M.A. ve Ü.A. gözaltına alındı.

        Araç kasasında bulunan yaklaşık 1 ton ağırlığında 36 çuval midye canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi amacıyla denize döküldü.

        Gözaltına alınan 2 şüpheliye 52 bin 484 lira para cezası uygulandı.

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        #kaçak midye
        #istanbul
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