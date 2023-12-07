Midilli Adası'na nasıl gidilir? Midilli Adası kapıda vize ücreti ne kadar?
Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına Ege'deki 10 ada için 7 günlük turist vizesi vereceğini açıklamasının ardından vatandaşların gündeminde "Midilli Adası'na nasıl gidilir? Midilli Adası kapıda vize ücreti ne kadar?" soruları yer aldı. İşte detaylar...
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Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 ada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi sonrası merak konusu oldu. Peki, Midilli Adası'na nasıl gidilir? Midilli Adası kapıda vize ücreti ne kadar? İşte detaylar...
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MİDİLLİ ADASI NEREDE?
Midilli Adası, Ege Denizi'nde bulunan, Yunanistan'a bağlı bir adadır. Türkiye'nin Ayvalık ilçesinden feribotla yaklaşık 45 dakikada ulaşılabilen Midilli Adası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır.
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MİDİLLİ ADASI'NA NASIL GİDİLİR?
Midilli Adası'na ulaşım için iki farklı seçenek bulunmaktadır:
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MİDİLLİ ADASI KAPI VİZESİ ÜCRETİ NE KADAR?
Yunanistan Konsolosluğu tarafından belirlenen ve dönemsel olarak güncellenen Yunanistan kapı vizesi ücretleri akredite vize merkezleri ve seyahat acentalarına ödenmektedir. Vize ücretleri içerisine vize harç bedeli ve koordinasyon hizmet bedeli yer almaktadır. Bilinen son güncel vize ücreti 55 Euro'dur.
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MİDİLLİ ADASI'NDA GEZİLECEK YERLER NERESİ?