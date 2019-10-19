19 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bornova'da yaşayan ve geçen hafta karın ağrısı şikayetiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan E.D.´nin hastanede yapılan tetkiklerinin ardından midesinde metal parçalar olduğu saptandı. Ameliyata alınan E.D.'nin midesinden 3 saat süren operasyonla yaklaşık 200 adet ve 580 gram metal parça çıkarıldı.
Metal parçaların midesinden çıkarılmasına ardından kan değerlerinde düşüş olan E.D., ağır metal zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetti. E.D.'nin midesinden çıkarılan metal parçaları büyük bir şaşkınlığa sebep olurken, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, hastanın ağır metal zehirlemesi sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi. Hastanın karın ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini belirten Göksel, "Hasta, 12 Ekim'de karın ağrısı şikayetiyle acil servisimize başvurdu. Çekilen röntgen filmlerinde midesinde metal artıkları olduğu görüldü. Metal parçalarının midede kalması sebebiyle kendisini ameliyata aldık ve başarılı bir operasyonla metal parçaları çıkardık. Midesinin içinden mıknatıs, para, vida gibi farklı metaller çıktı. Ancak uzun süredir vücutta kalan parçalar ağır metal zehirlenmesine sebep olduğu için toksik zehirlenmeden dolayı hastayı kaybettik" dedi.
'GENELLİKLE ÇOCUKLARDA GÖRÜLÜYOR'
Meydana gelen olayla çok sık karşılaşmadıklarını söyleyen Prof. Dr. Göksel, "Bu tarz durumlar genelde çocuklarda görülüyor. Ancak hastamızın psikiyatrik sorunları vardı. Kendisinin içmesi gereken ilaçlarını da bir süredir almadığını öğrendik" diye konuştu. Midesinden yüzlerce metal parçası çıkarılan ve ağır metal zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybeden E.D.'nin, dün toprağa verildiği öğrenildi.
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