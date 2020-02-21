Mide yanmasının belirtileri nelerdir?

Mide yanması; yenilen bir yiyeceğin yemek borusundan ileterek mideye girmesi sonucunda; mide asidinin yükselerek, mide girişinde bulunan kapakçığı tahriş etmesiyle ortaya çıkan mide öz suyunun ağıza gelmesi şeklinde görülebilmektedir. Bu ne zaman yemek yesek midede yanma oluşacak korkusuyla karşı karşıya gelmemize sıkça sebep olan bir durumdur.

Mide yanması belirtileri;

Yemek yedikten sonra kişiyi aşırı rahatsız eden yanma ve ekşimelerin oluşması,

Eğilip kalkarken yenilen yiyeceklerin ağza geliyormuş gibi olması,

Boğazda yanmalar oluşması,

Ağza mide suyu gelmesi şekillerinde meydana gelmektedir.

Bu rahatsızlığa sahip kişileri oldukça rahatsız eden bir durumdur ve sürekli yenilen yiyeceklere dikkat edilmesini gerektirmektedir.

Aşırı baharatlı gıdalar tüketmek, doymuş yağ içeren yemeklerden yemek, mideyi üşütmek, soğuk ve gazlı içecekler tüketmek, alkol ve sigara kullanımı, yemek yedikten sonra uzanmak mide yanmasını meydana getirmektedir.

Bunun için yenilen ve içilen şeylere dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer uzun süreli devam eden mide yanmaları mevcut ise; doktora başvurularak midenin kontrol ettirilmesi sağlıklı olacaktır. Eğer yanmalar farklı mide rahatsızlıklarından meydana gelmiyorsa ve yeterince önlem aldığınız takdirde devam ediyorsa; doktorunuzdan mide koruyucu ilaçlar vermesini isteyebilirsiniz.