Mide spazmı, kişinin uzun süre aç kalarak; öğünlerini aşırı hızlı yemesi, yağlı ve baharatlı besinlerden aşırı tüketmesi ve lokmalarını iyi çiğnememesi sonucu ortaya çıkabilmektedir. Kişinin günlük hayatında aşırı stres yapması sonucu, mide gaz yapar ve spazmların başlamasına neden olur. İşte mide spazmı belirtileri...

Mide spazmının belirtileri nelerdir?

Mide spazmı; genellikle akşam yenilen yemekler sonra meydana gelen sırta, göğüs kafesine ve karına vuran şiddetli ağrılardır. Bazen yemeklerde aşırı gazlı şeyler tüketmek mide spazmını dayanılmaz hale getirebilmektedir. Bu durumu yaşayan kişiler baygınlık bile geçirebilmektedir.

Mide spazmının meydana gelen belirtileri ise şu şekilde görülmektedir;

Kişilerde soğuk terleme,

Ciltte solukluk oluşması veya morartılar,

Şiddetli sancılardır.

Kişinin uzun süre aç kalarak; öğünlerini aşırı hızlı yemesi, yağlı ve baharatlı besinlerden aşırı tüketmesi ve lokmalarını iyi çiğnememesi sonucu ortaya çıkabilmektedir. Fiziksel etkenlerin yanı sıra spazmın oluşmasındaki diğer bir etken strestir. Kişinin günlük hayatında aşırı stres yapması sonucu, mide gaz yapar ve spazmların başlamasına neden olur.

Spazma bazı mide rahatsızlıkları da neden olabilmektedir. Bunlar; ülser, gastrit, on iki parmak bağırsağında meydana gelen rahatsızlıklar ve mide kanseridir.

Tüketilen besinlerin yanında; uzun süre soğuk hava da kalmak, soğuk yerlere oturmak, gazlı içecekler içmek, fazla alkol tüketimi de bazı sebepleridir.

Bu şekilde meydana gelen belirtilerde kişi ihmal etmeden doktora başvurmalıdır. Ortaya çıkan belirtilerin nedeni basit bir üşütmeden kaynaklanan gaz sıkışması da olabilecekken, mide kanseri başlangıcı da olabilmektedir. Hassas bir mideye sahipseniz; hafif yiyecekler tüketerek, midenizde gaz yapabilecek besin ve dış etkenlerden uzak durmanız sizin için sağlıklı olacaktır.