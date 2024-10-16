Mide ekşimesine iyi gelen yiyecekler hangileridir?

1. Muz

Muz, mide ekşimesinin daha da kötüleşmesini önleyen bir astar oluşturmaya yardımcı olur ve zamanla onu tamamen ortadan kaldırabilir. Daha da çabuk etki etmesini istiyorsanız, önce bir muzu ezip lapa haline getirin ve daha sonra tek başına yiyebilir veya hafif bir krakerin veya kızarmış ekmeğin üzerine sürebilirsiniz.