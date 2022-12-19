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Haberler Kültür-Sanat Tiyatro

'Midas’ın Kulakları' İş Sanat'ta

Giriş: 19.12.2022 - 13:07 | Güncelleme: ABONE OL
'Midas’ın Kulakları' İş Sanat'ta

İş Sanat’ın YouTube kanalına özel hazırladığı Provadan İzle serisi, Midas’ın Kulakları oyunu 22 Aralık Perşembe, saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ücretsiz izlenebilir.

İş Sanat’ın YouTube kanalına özel hazırladığı Provadan İzle serisi, Midas’ın Kulakları oyunuyla devam ediyor. Oyun yazarı ve dramaturg Güngör Dilmen’in 1959 yılında Tiyatro Dergisi’nin düzenlediği yarışma için kaleme alarak birincilik ödülünü kazandığı Midas’ın Kulakları oyununda, Yunan tanrısı Apollon, Midas’ı eşek kulaklarıyla cezalandırır. Ancak, Midas bir süre sonra kulaklarını ayrıcalık olarak görerek Apollon’u yeneceğini düşünür. 2012 yılında aramızdan ayrılan Güngör Dilmen, oyunda mitolojik bir anlatıyı mizahi ve eleştirel bir dille seyirciye aktarıyor.

Yiğit Sertdemir’in yönetmenliğindeki oyunda Kumbaracı50 oyuncularından Gizem Akdoğan, Ceyda Akel, İbrahim Arıcı, Volkan Çıkıntıoğlu, Gülhan Kadim, Şirin Keskin İndere, Sinem Öcalır, Meriç Rakalar, İsmail Sağır, Eraslan Sağlam, Yeşim Sarı, Yiğit Sertdemir, Ayşegül Uraz ve Emrahcan Yaylı rol alıyor.

Midas’ın Kulakları, 22 Aralık Perşembe, saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ücretsiz izlenebilir.

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