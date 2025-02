ABD'li ünlü oyuncu Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetti. Trachtenberg, çarşamba sabahı New York’taki Columbus Circle yakınlarında bulunan dairesinde, annesi tarafından ölü bulundu. Olayın yerel saatle sabah 8’den kısa bir süre sonra gerçekleştiği bildirildi.

Polis kaynakları, Michelle Trachtenberg'in kısa bir süre önce karaciğer nakli geçirdiğini ve sağlık durumuyla ilgili bazı komplikasyonlar yaşamış olabileceğini belirtti. İlk değerlendirmelere göre, ölümünde herhangi bir suç unsuru bulunmaması nedeniyle doğal nedenlerle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Ancak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için New York Adli Tıp Kurumu tarafından otopsi yapılacağı açıklandı.

MICHELLE TRACHTENBERG KİMDİR?

Michelle Trachtenberg, 11 Ekim 1985'te New York'ta dünyaya geldi. Trachtenberg, henüz 3 yaşındayken reklam filmlerinde oynamaya başlayarak oyunculuk kariyerine adım attı. Çocukluk döneminde 'The Adventures of Pete & Pete' dizisinde 'Nona F. Mecklenberg' karakterini canlandırdı.