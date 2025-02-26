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        Haberler Magazin Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetti

        'Buffy the Vampire Slayer' ve 'Gossip Girl' dizisinin başrol oyuncularından Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 21:54 Güncelleme: 26.02.2025 - 21:55
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        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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        ABD'li ünlü oyuncu Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetti. Trachtenberg, çarşamba sabahı New York’taki Columbus Circle yakınlarında bulunan dairesinde, annesi tarafından ölü bulundu. Olayın yerel saatle sabah 8’den kısa bir süre sonra gerçekleştiği bildirildi.

        OTOPSİ YAPILACAK

        Polis kaynakları, Michelle Trachtenberg'in kısa bir süre önce karaciğer nakli geçirdiğini ve sağlık durumuyla ilgili bazı komplikasyonlar yaşamış olabileceğini belirtti. İlk değerlendirmelere göre, ölümünde herhangi bir suç unsuru bulunmaması nedeniyle doğal nedenlerle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Ancak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için New York Adli Tıp Kurumu tarafından otopsi yapılacağı açıklandı.

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        SON DÖNEMDEKİ PAYLAŞIMLARI ENDİŞE YARATMIŞTI

        Michelle Trachtenberg, son aylarda Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmişti. Oldukça zayıf ve narin görünen oyuncunun şaşırtıcı kilo kaybı, hayranlarını endişelendirmiş ve sağlığıyla ilgili pek çok yorum yapılmasına neden olmuştu. Bazı takipçileri, uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bile sorgulamıştı.

        Bu yorumlara geçtiğimiz Ocak ayında yanıt veren Michelle Trachtenberg; "Mutlu ve sağlıklıyım" diyerek endişeleri gidermeye çalışmış ve hiç estetik ameliyat geçirmediğini açıklamıştı.

        MICHELLE TRACHTENBERG KİMDİR?

        Michelle Trachtenberg, 11 Ekim 1985'te New York'ta dünyaya geldi. Trachtenberg, henüz 3 yaşındayken reklam filmlerinde oynamaya başlayarak oyunculuk kariyerine adım attı. Çocukluk döneminde 'The Adventures of Pete & Pete' dizisinde 'Nona F. Mecklenberg' karakterini canlandırdı.

        Michelle Trachtenberg, daha sonra "Harriet the Spy" filminde başrol oynadı. 'Buffy the Vampire Slayer' dizisindeki 'Dawn Summers' karakteriyle de geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Trachtenberg, 'Gossip Girl' dizisindeki 'Georgina Sparks' rolüyle de televizyon dünyasında kendine kalıcı bir yer edindi.

        Fotoğraflar: Mega, Avalon, Shutterstock

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        #Michelle Trachtenberg
        #Gossip Girl
        #Buffy the Vampire Slayer

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