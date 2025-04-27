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        Haberler Dünyadan Michelle Pfeiffer'ın el ve ayak izi ölümsüzleştirildi - magazin haberleri

        Michelle Pfeiffer'ın el ve ayak izi ölümsüzleştirildi

        Michelle Pfeiffer, 2025 TCM Klasik Film Festivali kapsamında geleneksel olarak yapılan el ve ayak izi töreniyle onurlandırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 15:34 Güncelleme: 27.04.2025 - 15:38
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        El ve ayak izi ölümsüzleştirildi
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        Michelle Pfeiffer, Hollywood'daki 2025 TCM Klasik Film Festivali kapsamında TCL Chinese Theatre'da el ve ayak izi töreniyle onurlandırıldı. 66 yaşındaki oyuncu, el ve ayak izlerinin kalıcı olarak alınması töreni sonrası; "Hayalim gerçek oldu" diyerek, ekibine teşekkür etti.

        Michelle Pfeiffer'ı el ve ayak izi töreninde oyuncu kardeşler Elle Fanning ile Dakota Fanning yalnız bırakmadı. Pfeiffer'ın mesajına Dakota Fanning; "Kraliçem!" yorumunu yaparken, Elle Fanning ise "Evettttt" diye destek verdi.

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        Hem Elle Fanning hem de Dakota Fanning, beyazperdede Michelle Pfeiffer ile 2001 yapımı 'Benim Adım Sam' (I Am Sam) filminde rol aldı. Ardından Elle Fanning ile Michelle Pfeiffer 'Maleficent: Mistress of Evil' filminde birlikte oynadı. İkili, yakında 'Margo's Got Money Troubles' dizisinde birlikte rol alacak.

        Dakota Fanning ile Michelle Pfeiffer ayrıca 'The First Lady' dizisinde anne kızı canlandırdı.

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        #Michelle Pfeiffer
        #Elle Fanning
        #Dakota Fanning
        #sinema

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