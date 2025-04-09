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        Haberler Magazin Michelle Obama, yineledi: Boşanmıyoruz - Magazin haberleri

        Michelle Obama, yineledi: Boşanmıyoruz

        Michelle Obama, her fırsatta ABD eski başkanı Barack Obama ile boşanmayacaklarını açıklıyor. Eski first lady, bir kez daha "Boşanmıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 20:40 Güncelleme: 09.04.2025 - 20:40
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        Her fırsatta yalanlıyor
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        2025'in başında Michelle Obama ile ABD eski başkanı Barack Obama'nın 32 yıllık evliliğinin bittiğine dair söylentiler üretildi. İddialar; Barack Obama'nın ABD eski başkanlarından Jimmy Carter'ın cenazesini ve Başkan Donald Trump'ın yemin törenine yalnız katılmasıyla körüklendi. Hatta iddialar arasında Barack Obama'nın ünlü oyuncu Jennifer Aniston ile aşk yaşadığı vardı. Aniston, bu iddiayı anında yalanladı.

        Michelle Obama ile Barack Obama; bunun üzerine söz konusu iddiaları, bir kaç kez fotoğrafla yalanlayarak boşanmanın söz konusu olmadığını açıkladı.

        Boşanma söylentilerine; Barack Obama, sosyal medya paylaşımıyla da karşılık vermişti. Michelle Obama ile el ele tutuştukları bir fotoğrafı paylaşan Barack Obama, eşinin 61'inci doğum gününü kutlamıştı.

        Barack Obama, şöyle demişti; "Hayatımın aşkına mutlu yıllar. Her odayı sıcaklık, bilgelik, mizah ve zarafetle dolduruyorsun ve bunu yaparken çok iyi görünüyorsun" diye yazan Barack Obama, mesajını, "Hayatın maceralarına seninle birlikte çıkabildiğim için çok şanslıyım. Seni seviyorum!" Michelle Obama da eşinin bu jestine; "Seni seviyorum, tatlım!" yorumuyla karşılık vermişti.

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        Michelle Obama, katıldığı bir programda Barack Obama ile boşanmanın söz konusu olmadığını bir kez daha açıklayarak şunları söyledi; "Kadınlar olarak bence insanları hayal kırıklığına uğratmakla mücadele ettiğimiz şey bu. Yani, bu yıl insanlar, bilirsiniz, benim kendim için bir seçim yaptığımı kavrayamadılar. Kocamla boşandığımızı varsaymak zorunda kaldılar."

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        Michelle Obama, cenazeye ve yemin törenine katılmamasının nedenini, kaybettiği annesi Marian Robinson'ın yasını tutmasına dayandırdı.

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        #Michelle Obama
        #Barack Obama
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