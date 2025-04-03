Michelle Obama, kariyerine başlamadan ve finansal başarıyı yakalamadan önce, Barack Obama ile olan ilişkisi hakkında konuştu. Katıldığı bir podcast yayınında ilişkilerdeki para sorunu hakkında sohbet ederken, sunucunun, "Ekonomik olarak güçlü olmayan bir adama ilgi duyar mıydınız?" sorusuna "Bir tanesiyle evlendim" şeklinde yanıt verdi.

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"Barack ile tanıştığımda kurumsal firmamı bıraktım" diyen eski First Lady, "Bana, 'Arkanı kollayan biri var. Aldığını sandığın riskler o kadar da çılgınca değil ve ben sana yardım etmek için buradayım' diyen biri vardı" sözlerini kullandı.

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"İşte o zaman 'Daha yüksek gelirli bir sevgilidense bunu tercih ederim. Benimle zor şeyler yapmaya hazır biri olsun isterim' dedim. Ama bu, onunla zor şeyler yapmaya hazır olmam gerektiği anlamına geliyordu" diyen Michelle Obama, 1989'da 20'li yaşlarının ortasında bir hukuk firmasında çalışırken Barack Obama ile tanıştığını anlattı.

Şimdi 63 yaşında olan Barack Obama ile tanıştığında maddi durumuna bakmadığını söyleyen Michelle Obama, sunucunun "genel olarak kadınların Michelle gibi olmadığını ve çoğunun iyi bir eş aradığını" söylemesi üzerine itiraz etti. Tüm kadınların genellenmemesi gerektiğini savunan 61 yaşındaki eski First Lady, bazılarının yeterince derin bakmadıklarını ve bunun yerine flört ederken yüzeysel özelliklere baktıklarını söyledi.

Her ikisi de Harvard Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Obama'lar, hukuk firmasında tanışmalarından bir ay sonra Barack Obama'nın görüşme teklif etmesi üzerine sevgili oldu. İkili, 1991'de nişanlandı. Bir yıl sonra evlenen çiftin ilk kızları Malia 1998'de, ikinci kızları Sasha ise 2001'de dünyaya geldi.