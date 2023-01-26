Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Skibbe, "Belek’te kampımız çok iyi geçti. Bizim için sürpriz olmadı. Daha önce çalıştırdığım takımlarla Belek’te kamp yapmıştım. Mükemmel sahalar, çok iyi hizmet, çok iyi otellerde kamp yapma imkanı bulduk. Şimdide takımı İstanbul’da gezdirmek için buradayız. Dün de hazırlık maçı yaptık. İstanbul’da kendimi evimde gibi hissediyorum. Türkiye’de birkaç kulüpte çalıştım. Dolayısıyla sadece Belek’e değil, oyuncularıma ve kulübe İstanbul’un ne kadar harika ve güzel bir şehir olduğunu göstermek istedim. Bunu da başardığım için kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunu takip ettiğini söyleyen Skibbe, "Burada tabii Galatasaray’ın lider olması mutlu ediyor. Kalbim hala Galatasaray için atıyor. Bunun yanı sıra diğer kulüplerinde, iki sene önce Başakşehir’in, geçen sene de Trabzonspor’un şampiyon olmasına çok memnun oldum. Sadece bir, iki takımın elinde değil, birkaç takımın elinde olması gerekiyor Ligin. Bu da ligin kalitesini ve renkliliğini arttırıyor. Umarım bundan sonra da başka takımlar bu ligde şampiyon olabilir" şeklinde konuştu.

Kariyerinde yine Türkiye'de çalışmak isteyip, istemediğinin sorulması üzerine Alman çalıştırıcı, "Türkiye benim için çok önemli bir ülke. Türkiye’de çok güzel anılarım var. Türkiye benim için her zaman eğer Avrupa’da hocalık yapacaksam birinci alternatifim. Sadece Galatasaray’da değil, hem Eskişehirspor’da hem de Karabükspor’da çok güzel anılarımız var" diye cevap verdi.

Son olarak Galatasaray taraftarına mesaj veren Michael Skibbe, "Benim zamanımda Ali Sami Yen’de maçları oynuyorduk. Oradaki atmosfer inanılmazdı. Televizyondan izlediğim kadarıyla yeni statta da bu atmosfer inanılmaz. Galatasaray’ın şampiyon olmasını istiyorum ve gönülden tebrik ediyorum. İnşallah şampiyon olurlar" değerlendirmesinde bulundu.