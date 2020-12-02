7 kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, 2021'den itibaren Formula 1'de yarışacak. Ferrari Sürücü Akademisi'nden yetişen Schumacher, Ferrari motoru kullanan Haas adına yarışacak.

Böylelikle Schumacher soyadı 9 yıllık aranın ardından Michael Schumacher'in oğluyla beraber F1'e dönecek!