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        Haberler Dünyadan Michael Jackson'ın hayatını anlatan filme güncelleme geldi - magazin haberleri

        Michael Jackson'ın hayatını anlatan filme güncelleme geldi

        'Popun Kralı' Michael Jackson'ın hayatını konu alan 'Michael' filminin gösterim tarihi değişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 17:24 Güncelleme: 03.04.2025 - 17:24
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        Filmi ertelendi
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        'Popun Kralı' Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki filmle ilgili yeni güncellemeler yapıldı. 'Michael' adını taşıyan filmin vizyon tarihi 18 Nisan 2025 olarak açıklanmıştı. Yapım şirketi Lionsgate, filmin vizyon tarihini 3 Ekim 2025 olarak güncelledi. Michael Jackson'a, sanatçının yeğeni Jaafar Jackson'ın hayat veriği film tekrar ertelenebilir.

        Antoine Fuqua'nın yönetmen koltuğuna oturduğu 55 milyon dolar bütçeli filmin ikiye bölüneceği iddiası da gündemde.

        John Logan'ın kaleme aldığı senaryoda da değişikliğe gidildiği ve bazı sahnelerin yeniden çekileceği biliniyor. Filmin ikiye bölünmesi durumunda vizyon tarihi daha ileri bir tarihe ertelenebilir.2009’da hayatını kaybeden Michael Jackson'ın hayatını anlatan filmin kadrosunda Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Larenz Tate, Laura Harrier, Kat Graham yer alıyor.

        Amcası Michael Jackson'a benzerliğiyle dikkat çeken Jaafar Jackson'ın set görüntüleri paylaşılmıştı.

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