Michael Jackson'ın eski eşi Debbie Rowe yıllar sonra görüntülendi

Michael Jackson'ın eski eşi Debbie Rowe, yıllar sonra ilk kez California'nın Palmdale bölgesinde görüntülendi. 66 yaşındaki kadın, meme kanseriyle mücadele ettikten dokuz yıl sonra görüntülendiğinde tanınmaz haldeydi.

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Eski bir hemşire olan Rowe, 2000 yılında kamuoyuna duyurulan Jackson'dan boşanmasının ardından gözlerden uzak kalmayı tercih etti.

Rowe ile 2009'da hayatını kaybeden 'Popun Kralı'nın evliliğinden şu anda 27 yaşında olan Paris ve 28 yaşındaki Prince dünyaya geldi.

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Rowe, 2016'da meme kanseri tedavisi görmeye başladı, kızı Paris, 2017 yılında kemoterapisinin bitişini kutladı.

Paris ve Prince Jackson

Rowe ile Jackson, 1996 yılında Avustralya'nın Sidney kentinde gizli bir törenle evlendi. Rowe, şarkıcının büyük iki çocuğunu dünyaya getirdi. Üç yıl sonra, 1999'da boşandılar.

Prince ve Paris'in ayrıca başka bir anneden Bigi adında bir erkek kardeşi daha var

Paris Jackson, 2021'de annesi Debbie ile olan ilişkisini anlatmış ve Debbie'nin kendisi için daha çok bir 'arkadaş' gibi olduğunu söylemişti.

Debbie Rowe, 1999'da boşandıktan sonra çocukları Paris ve Prince'in tam velayetini Michael Jackson'a vermeyi kabul etmişti. Paris 15 yaşındayken annesiyle yeniden bir araya geldi. Paris Jackson, annesinin kemoterapi bitişini bu fotoğrafla kutladı