ABD'de 2009'da hayatını kaybeden pop müziğin efsanevi ismi Michael Jackson'ın taklitçisi olarak tanınan Sergio Cortes'in 30 Ekim'de sosyal medyada paylaştığı video görüntüleri, pop yıldızının gerçekte ölmediği iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.

Cortes videoda, 23 Aralık'ta Hollywood Pattaya'da vereceği konsere Jackson hayranlarını davet ediyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından pek çok Jackson hayranı, pop yıldızının Sergio Cortes ismiyle yaşamını sürdürdüğünü iddia etti.

Kimi Jackson hayranları, İspanyol vatandaşı olan Cortes'ten gerçek kimliğinin anlaşılması için DNA testi yaptırmasını talep etti.

Konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınan Cortes, hakkında yayınlanan haberlerden bir tanesini Twitter hesabından paylaşmakla yetindi.