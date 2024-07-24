Michael Douglas'a köy meydanında 80'inci doğum günü kutlaması
Ünlü Hollywood yıldızı Michael Douglas'a yaz aylarını geçirdiği İspanya'nın Mallorca adasındaki köy meydanında geleneksel 80'inci yaş günü kutlaması yapıldı
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Çok uzun süredir yaz tatilini İspanya'nın Mallorca adasında geçiren Michael Douglas, yeni yaşını kendi akranlarıyla birlikte köy meydanında erken kutladı.
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Mallorca'nın Valldemosa adlı köyünde her yıl geleneksel olarak köyün koruyucu azizi onuruna düzenlenen festivalin bir parçası olarak 80 yaşına giren ya da yakın zamanda girecek olan köy sakinleri, belediye binası önünde kurulan kocaman bir sofrada oturuyor. Yemekler yeniliyor, şarkılar söyleniyor, dans ediliyor.
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Köyün gençleri, geleneksel giysileri içinde 80 yaşına giren köy sakinleri için yerel danslardan örnekler sergiliyor.
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İşte bu yıl bu geleneksel kutlamaya önümüzdeki eylül ayında 80 yaşına girecek olan Michael Douglas da katıldı. Köyün sakinleriyle birlikte yeni yaşını kutladı.
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Ünlü oyuncu o anlarda çekilen videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.
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Michael Douglas ile eşi Catherine Zeta Jones'un doğum günü kutlamalarını sosyal medya takipçileri her yıl merakla bekliyor. Aralarında 25 yıllık bir yaş farkı olan çiftin ikisi de aynı gün, yani 25 Eylül'de dünyaya gözlerini açtı. iki ünlü oyuncu yeni yaşlarına girdikleri o günü birlikte kutluyor. Bu konudaki geleneklerini de bozmuyorlar.
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Hollywood'un efsane yıldızlarından Kirk Douglas'ın oğlu olan Michael Douglas ile Galli yıldız Catherine Zeta Jones, birbirlerinin yeni yaşlarını sosyal medya üzerinden aşk dolu sözler eşliğinde kutladılar.
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Michael Douglas, sosyal medya sayfasında eşiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: Harika bir yıl olsun sevgilim. Sana çok mutlu bir doğum günü diliyorum. Bütün sevgimle.
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Catherine Zeta Jones da eşinin çocukluğunda ve gençliğinde çekilen siyah-beyaz fotoğraflarından oluşan bir video hazırladı ve şöyle yazdı: Bugün, Michael'ın doğum günü... Bugün, benim doğum günüm. Mutlu yıllar. Seni seviyorum.
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İki Hollywood yıldızı Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones, 2000'de evlendi. Çiftin 23 yaşında Dylan adında bir oğlu ve 20 yaşında Carys adında bir kızı bulunuyor.