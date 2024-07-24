Michael Douglas'a köy meydanında 80'inci doğum günü kutlaması

Michael Douglas ile eşi Catherine Zeta Jones'un doğum günü kutlamalarını sosyal medya takipçileri her yıl merakla bekliyor. Aralarında 25 yıllık bir yaş farkı olan çiftin ikisi de aynı gün, yani 25 Eylül'de dünyaya gözlerini açtı. iki ünlü oyuncu yeni yaşlarına girdikleri o günü birlikte kutluyor. Bu konudaki geleneklerini de bozmuyorlar.