        Miami - Orlando kaç kilometre? Miami - Orlando arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Miami - Orlando kaç kilometre? Miami - Orlando arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Miami ile Orlando arasındaki yolculuk, Florida eyaletinin güneyinden merkezine uzanan popüler bir rotadır. Bu iki durak arasında yolculuk yapmak isteyen kişiler, internet üzerinden sıkça yolculuk detaylarını araştırır. Araç, otobüs ve uçak seçenekleri ile bu iki şehir arasında ulaşım oldukça kolaydır. Peki Miami - Orlando kaç kilometre ve bu mesafe ne kadar sürede gidilir? Detayların tümü yazının devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 18:05 Güncelleme: 17.11.2025 - 18:05
        Miami - Orlando kaç kilometre?
        Florida’nın güney sahilinde yer alan Miami, birçok kişinin yaşadığı ve ziyaret ettiği bir şehirdir. Özellikle plajları ve canlı gece hayatıyla öne çıkar. Orlando ise tema parkları, alışveriş merkezleri ve turistik aktiviteleriyle anılır. Bu iki şehir arasında çeşitli amaçlarla yolculuk yapan birçok kişi vardır.

        Miami’den Orlando’ya yolculuk yaparken ister kara ister hava yollarını kullanabilirsiniz. Keyifli bir yolculuk ve şehir deneyimi sunan bu rota, tatil planı yapanlar için oldukça caziptir. Peki Miami - Orlando ne kadar sürede gidilir?

        MİAMİ - ORLANDO ARASI KAÇ km?

        Miami - Orlando kaç km? İki şehir arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık olarak 380 km olarak hesaplanmıştır. Söz konusu mesafe, Florida Turnpike I-95 ve Florida’s Turnpike otoyolları üzerinden geçilerek kat edilebilir. Bu şekilde yolculuk yapılırsa oldukça rahat ve hızlı bir şekilde yolculuk yapılabilir.

        MİAMİ - ORLANDO ARASI MESAFE NE KADAR?

        Miami - Orlando mesafe ne kadar? Kuş uçuşu mesafe olarak ise yaklaşık 320 km civarındadır. Ancak kara yolu güzergahındaki farklılıkları da dikkate almanız gerekir. Bu durumda söz konusu mesafe 380 km’ye çıkabilir. Miami’den Orlando’ya en sık kullanılan rotalar Florida Turnpike ve I-95 üzerinden geçer. Bilhassa Florida Turnpike, hızlı ve kesintisiz yol sunmasıyla tercih edilen ana yoldur.

        MİAMİ - ORLANDO ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Miami - Orlando ne kadar sürede gidilir? Söz konusu şehirler arasındaki mesafe, farklı araçlarla çeşitli sürelerde kat edilebilir. Detayları aşağıdan görebilirsiniz;

        • Özel araçla: Ortalama 3,5-4 saat sürer.
        • Otobüsle: Yolculuk 4,5-5 saat civarında gerçekleşir.
        • Uçakla: Direkt uçuşlar ortalama 1 saat sürer. Havalimanı işlemleri ile birlikte toplam yolculuk süresi 2-2,5 saate çıkabilir.

        MİAMİ - ORLANDO ARASI NASIL GİDİLİR?

        Miami’den Orlando’ya ulaşım için birkaç yöntem vardır. Bu yöntemleri kendi ihtiyacınıza, önceliklerinize ve isteklerinize göre değerlendirebilirsiniz.

        Özel Araç veya Kiralık Araç ile Yolculuk:

        • Florida Turnpike üzerinden yapılan yolculuklar son derece konforludur.
        • Bu rotada mola verebileceğiniz dinlenme alanları da bulunur.

        Otobüs ile Yolculuk:

        • Greyhound ve diğer otobüs firmaları Miami’den Orlando’ya düzenli seferler yapar.
        • Yolculuk süresi trafik ve duraklamalara göre 4,5-5 saat arasıdır.

        Uçak ile Yolculuk:

        • Miami Uluslararası Havalimanı’ndan Orlando Uluslararası Havalimanı’na direkt uçuş yapılabilir.
        • Uçuş süresi yaklaşık 1 saattir.
        • Havalimanı işlemleri ve transfer süresi ile toplam yolculuk 2-2,5 saat civarına ulaşabilir.

        MİAMİ’DE GEZİLECEK YERLER

        • South Beach: Dünyaca ünlü sahil ve gece hayatı bölgesi olarak bilinir.
        • Vizcaya Müzesi ve Bahçeleri
        • Miami Seaquarium: Deniz yaşamı temalı eğlence alanıdır.
        • Wynwood Walls: Sokak sanatı ve galerilerle dolu renkli bir alandır.
        • Bayside Marketplace
        • Little Havana: Küba kültürünü deneyimleyebileceğiniz renkli bir semttir.

        ORLANDO’DA GEZİLECEK YERLER

        • Walt Disney World: Dünyaca ünlü tema parkı kompleksidir.
        • Universal Studios Orlando
        • SeaWorld Orlando: Deniz temalı bir eğlenme alanıdır.
        • Orlando Science Center
        • Lake Eola Park
        • ICON Park: Dönme dolap ve eğlence alanları ile öne çıkan bir turistik merkezdir.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
