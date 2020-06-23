Sağlık Bakanlığı'nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak isteyen vatandaşlar, sistem üzerinden randevuların nasıl alındığını araştırıyor. Dün randevu alma hattı ALO 182'ye bağlanmakta sorun yaşayan binlerce vatandaş, MHRS sistemini araştırıyor. Peki, MHRS randevu nasıl alınır?

MHRS RANDEVU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar MHRS üzerinden randevu almak için sorgularını hızlandırdı. MHRS, Sağlık Bakanlığı'nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi'dir. MHRS sistemine giriş yapabilmek için MHRS sistemine üye olmanız gerekiyor. Üyelik işlemlerinizi yaptıktan sonra https://www.hastanerandevu.gov.tr/Randevu internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve MHRS şifresi ile sisteme giriş yapın.

Daha sonra açılan pencerede hangi hastanede, hangi hekime randevu almak istiyorsanız sizden istenilen bilgileri girin ve randevu alabileceğiniz tarih ve saat ekrana gelecektir. İstenilen bilgileri girdikten sonra 'Randevuyu Kaydet' butonuna basın. Randevu işleminiz tamamlanacaktır.

RANDEVU GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilirsiniz.

Akıllı cihazınızdan MHRS Mobile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda randevu geçmişini seçerek aldığınız randevuları görebilirsiniz.

ALO 182 çağrı merkezimizi arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde ileriye dönük randevularınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

RANDEVU NASIL İPTAL EDİLİR?

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan ekranın üst bölümünde yer alan "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Akıllı cihazınızdan MHRS Mobile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun alt kısmındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

ALO 182 çağrı merkezimizi arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde randevu iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ (MHRS) NEDİR?

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye''de daha etkin ve verimli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşılması amacı ile Sağlıkta Dönüşüm Projesi''ni yürürlüğe koymuş ve bu program kapsamındaki çalışmaları büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu programın en önemli çalışmalarından biri de Merkezi Hekim Randevu Sistemi''dir.

MHRS; vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerine Alo182 arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir sistemdir.

Türkiye''de uygulanmakta olan (MHRS),AB''nin kabul ettiği 20 temel kamu hizmetlerinden biridir.

MHRS; kamu hastanelerinde ve bağlı sağlık kurumlarında dağınık halde uygulanan randevu sistemlerini merkezileştirmiştir. Aynı zamanda kamu hastanelerinin randevu sistemlerini bir merkezden yöneten dünyadaki ilk ve tek sistem olma iddiasını taşımaktadır.

MHRS; Alo 182 Çağrı merkezi üzerinden, internetten, mobil uygulamalardan hastanelerimizden ve aile hekimlerimizden vatandaşlara %99,6 erişilebilirlik seviyesinde hizmet verebilmektedir.

MHRS; randevu sisteminden toplanan verileri ile yeni sağlık politikalarının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.