MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, partisinin il binasında düzenlediği toplantıda, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Köksal Yılmaz, "Sayın vekilimizin cuma günü ve cumartesi günü ilçe gezilerimiz de dahil televizyon programında Sayın Tarım Bakanı'na, AK Parti hükümetine Ordulunun sorununu anlatan bir konuşmasından dolayı genel merkezimizin, sayın milletvekilimiz hakkında yapmış olduğu ihraç talebine karşı biz de MHP Ordu İl Başkanı olarak, ben Köksal Yılmaz olarak bu tepkiye duyarsız kalmak istemiyorum. Ne ihale istedik, ne iş istedik, ne taşeronluk istedik. Sadece MHP'ye 83 bin oy vererek TBMM'ye gönderilen vekilimize sahip çıkma konusunda MHP Ordu İl Başkanlığından bugün itibarıyla istifa ediyorum." dedi.
Helallik isteyen Yılmaz, "Basın mensubu arkadaşlarımız, kurumlarımız, yönetici arkadaşlarımızdan helallik istiyorum. Çok fazla konuşmayacağım. Hakkınızı helal edin. Biz onurlu insanlarız. Liderimizin emrindeyiz, teşkilatımızın emrindeyiz. Görevler değişir, makamlar baki değil. Biz anamızdan il başkanı olarak doğmadık. 7 yıldan beri görev yaptık. Kırmıştırız, dökmüştürüz. Ben herkesten helallik istiyorum." diye konuştu.
Köksal Yılmaz, bir gazetecinin, "Yönetim de istifa etti mi?" sorusuna, "Ben MHP Ordu İl Başkanı olarak, Köksal Yılmaz olarak istifa ettim. Yönetici arkadaşlarımız görevinin başındadır. Onu genel merkez ve teşkilat takdir eder. Onların bilgisinde devam ederlerse devam ederler. Etmezlerse, kendileri bilirler. Ben bütün yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.
"Ne dedik biz; 'Fındık para etsin' dedik, değil mi? 'Birileri fındığın üzerinde oyun oynuyor' dedik. Yanlış bilgilendiriyorlar. Herhangi bir şey istemedik, talep etmedik" ifadesini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Birilerinin dediği oldu ama şunu söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın içinde Türkiye'de 81 il içinde en çok savunan sayın vekilimiz olmuştur. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Adamlığını göstermiştir, adam gibi dik durmuştur, hem genel başkanının yanında, hem partisinin yanında, hem arkadaşlarının yanında. Biz onunla beraber geldik, onunla beraber bırakıyoruz. Ben bütün arkadaşlarımıza bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!