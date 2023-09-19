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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklamalar: MHP kurultayı 17 Mart'ta - Gündem haberleri

        MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklamalar: MHP kurultayı 17 Mart'ta

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin 14. Olağan Kurultayı'nın 17 Mart'ta yapılacağını açıkladı. Bahçeli, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin de önemli mesajlar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 14:54 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:50
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        MHP kurultayı 17 Mart'ta
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimleri işaret ederek "Zillet tortularının kazınmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin zaman kaybetmeye tahammülü yoktur" dedi.

        MHP lideri Bahçeli, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

        Bahçeli, "MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz, nereye ulaşacağımızın bilincindeyiz. Yepyeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

        MHP kurultayının 17 Mart'ta yapılacağını söyleyen Bahçeli, "Kongre takvimimizi ele aldık" dedi.

        "MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz" diyen MHP lideri, "Cumhur ittifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez" ifadelerini kullandı.

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        "Karabağ Türk'tür, Türkün yurdudur" diyen Bahçeli, "Can Azerbaycan'ın ayrılmaz, ayrılamaz, koparılamaz vatan toprağıdır. Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmeli" dedi.

        "CHP'Lİ TANRIKULU'NUN VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMELİ"

        CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, "Türk Silahlı Kuvvetlerine saldıran bu aşağılık ve sözde milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır. PKK´ya sözcülük yapan bir suçluya hazineden maaş verilmesi günahtır, haramdır. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir" dedi.

        HDP'NİN KAPATILMA DAVASI

        MHP lideri Bahçeli, HDP'nin kapatılma davası hakkında da "Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor? Eksik bırakılan ne vardır da AYM bu hukuki süreci ağırdan almaktadır? Biz adalet istiyoruz. Üstelik hemen istiyoruz. AYM'nin görevini derhal yapmasını bekliyoruz" dedi.

        AB'YE ÜYELİK SÜRECİ

        MHP lideri Bahçeli, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine ilişkin, "AB'nin Türkiye'yi üye olarak almak gibi bir hedefi yok. AB'ye üyelik süreci sonlandırılmalı" dedi. Bahçeli, "Türkiye NATO'ya da mahkum değil" ifadelerini kullandı.

        CUMHUR İTTİFAKI VE İYİ PARTİ

        "Cumhur İttifakı ile biriz, beraberiz" diyen Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye yaptığı çağrıya ilişkin ise "Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

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