MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda sandığa gitti. Bahçeli'nin oyunu kullandığı okulda büyük bir kalabalık vardı.

Gazetecilere bir açıklama yapan Bahçeli, "Yoğun bir çalışma döneminden sonra bütün siyası kuruluşlar ellerinde çabayı gösterdiler. Olgunluk içinde bir seçim oldu" dedi. Bahçeli "Bu seçimde MHP dışında bir partiye mi oy vermiş oldunuz?" diye soran muhabire "Cumhur İttifakına oy verdim" yanıtını verdi.