Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem MHP Lideri Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile telefonda görüştü

        MHP Lideri Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile telefonda görüştü

        Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 18:41 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeli, Davutoğlu ile telefonda görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gelecek Partisi Basın Sözcüsü Ufuk Karcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirtti.

        Karcı sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

        Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nu arayarak Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik dileklerinde bulunmuştur. Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’da, Sayın Bahçeli’nin Ramazan Bayramını tebrik ederek, sağlık ve sıhhat temennisini iletmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #devlet bahçeli
        #Ahmet Davutoğlu
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Habertürk Anasayfa