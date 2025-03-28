MHP Lideri Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile telefonda görüştü
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik etti
Gelecek Partisi Basın Sözcüsü Ufuk Karcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirtti.
Karcı sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nu arayarak Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik dileklerinde bulunmuştur. Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’da, Sayın Bahçeli’nin Ramazan Bayramını tebrik ederek, sağlık ve sıhhat temennisini iletmiştir.