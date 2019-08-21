MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır.

"TERÖR SEVİCİLER"

Devletin kaynaklarını, milletin kazanımlarını teröristlere peşkeş çekenler pişman edilmelidir. Söz konusu büyükşehir belediye başkanları PKK´nın nam ve hesabına fütursuzca çalışan, haklarında da pek çok soruşturma ve kovuşturma bulunan terör yandaşları, terörist sevicilerdir" dedi.