Bahçeli: Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Meclis'in yeni yasama yılı açılışına ilişkin mesajlarını aktaran Bahçeli, "Ülkemize ve milletimize daha fazla ne yapabiliriz sorusunun cevabını arıyoruz. Bunu inançla, itinayla yapıyoruz. Huzur diyoruz huzurlu bir geleceğin kilitlerini açmak için çırpınıyoruz. Bizim her soruya verilecek bir cevabımız, her soruna yönelik çözüm önerilerimiz vardır. Teslimiyet anaforuna düşmeden, taviz çukuruna devrilmeden tarihi yolculuğumuza devam edeceğiz" dedi.

MHP'nin 2023 seçimlerine hazırlıklarının başladığını aktaran Bahçeli, "Sahadaki temas ve çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Siyasi faaliyetlerimizi ülkemizin her köşesine sirayet edecek şekilde yaygınlaştırdık" ifadelerini kullandı.

Dünyada yaşanan kutuplaşmaya dikkat çeken MHP lideri, "Covid-19 salgınının tehlike saçmasını, küresel çatışmaların artan ölçeği, siyasi ve diplomatik kutuplaşmaların sertliği iyimserliğimizi bir hayli gölgelemekte. Bilim ve teknolojik atılımlardan dolayı dünya küçülmüştür ancak meselelerin ağırlığı fazlalaşmıştır. Göç krizlerinin, göçmen akınlarının, paylaşım kavgalarının egemenya mücadelelerinin çok kutuplu dünyaya geçiş sancılarının karmaşa medeniyetler arasında soğumaya yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.

SOÇİ ZİRVESİ

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya üzerinde çok sayıda ülke ve bölge silahlı veya silahsız çatışma halindedir. 2020'de şiddetin maliyeti 15 trilyon dolara ulaşmış. Küresel tablo iç açmaktan çok uzaktır. Küresel kuruluşlar, insani yardım örgütleri kaos mimarisini zayıflatmakta yetersiz ve acizdir. BM 5 ülkenin tekeline girerek yayılmacı politikalara kılıf hazırlamakla meşguldür. Adaletsizlik ve eşitsizlik korkunç seviyededir. Başta Rusya olmak üzere müessir ülkelerle ters düştüğümüz konu başlıkları var. Hükümet takip ettiği çok yönlü ve aktif diplomasiyle farklı görüşlerle masaya oturabilme dinamizmine sahiptir.

29 Ekim 2021'de Rusya'da 3 saatlik bir görüşme yapan Sayın Cumhurbaşkanımız iki ülkeyi doğrudan ilgilendiren meseleleri görüşme imkanı bulmuştur. Soçi zirvesi Türkiye ile Rusya arasındaki netameli konuların yumuşama ümitlerini canlı tutmuştur. Suriye nihai çözüm vakti gelmiştir. Suriyeli sığınmacıların evlerine güvenle dönebilmesi, İdlib'de çözümün gerçekçi bir şekilde yeşermesi şarttır."

"İDLİB OPERASYONU HAYAL ÖTESİ"

Soçi zirvesinden üç başlığın önem taşıdığını dile getiren MHP lideri Bahçeli, "Suriye konusu kağıda dökülmüş bir konumdadır. Soçi'de Suriye eksenli görüşmelerin 3 başlıkta geçtiği anlaşılmaktadır. İdlib, 5 Mart mutabakatı, Rusya PKK/PYD ilişkisidir" ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın terörle mücadele sözleri bizler için inandırıcı değildir" diyen Bahçeli, "Sözde M4 karayolunun güvenliği için Suriye-Rusya ortaklığı tarafından kara operasyonu gündeme gelmiştir. Böylesi bir operasyon İdlib'dekilerin Türkiye'ye kaçması demektir ki buna olur vermemiz hayal ötesi beklentidir" ifadelerini kullandı.

S400 MESAJI: TÜRKİYE'Yİ NE SANIYORLAR

S400 konusuna değinen Bahçeli, "ABD yaptırım kartını masaya çıkardı diye egemenliğimizden vazgeçeceğimizi düşünenler S400'leri çürümeye terk edilmesini tavsiye edenler iradesiz mankurtlardır. Türkiye olarak neyi, ne zaman, nasıl alacağımızın hesabını yalnızca Türk milletine vereceğimiz bilinmesi gerekir. Teröristlerle ittifak içinde olan bu ülkenin şaşkın yöneticileri Türkiye'yi ne sanıyorlar?" diye konuştu.

"Afganistan'ı bu hale getiren kimdir?" diye soran Bahçeli, "Bu ülke Türkiye'ye ne anlatıyor? Mazlum Kobani kod isimli alçak, Biden'ın Suriye'de kendilerini terk etmeyeceği sözünü aldığını söylüyor. Kimin kimlerle yürüdüğü netleşiyor. Sis perdesi aralanıyor. HDP demek PKK demek diyorduk, ABD de bu denkleme bağımsız değişken olarak eklenmiştir. Kanlı bir ittifak Türkiye'ye karşı kurulmuştur" dedi. Bahçeli, CHP'nin Kürt sorunu açıklaması için de "Tesadüf müdür, bayatlamış sömürge teklifi midir?" diye sordu.

ABD'DE ÜLKÜ OCAKLARI KARARI

Bahçeli, "2022 yılı ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası metninde Ülkü Ocakları'nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bir rapor maddesi de yer almıştır. Bu kadar mı korkuyorlar bizden, bu kadar mı kabuslar görüyorlar ülkücülerin varlığından? Bu denli mi ürküyorlar? Ülkücü doğdum, ülkücü yaşadım, ülkücü olarak öleceğim. Ey ABD Temsilciler Meclisi ne biliyorsanız onu yapın" ifadelerini kullandı.

KÜRT SORUNU POLEMİĞİ

Millet İttifakı'nın Kürt sorunu açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli şunları söyledi:

"Sözde Kürt sorununu tartışmak demek milletin tartışılması demektir, bu da devletin tartışılması demektir. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, Kürt kardeşlerimi sorun gören CHP, İP vardır, satılmış aydınlar vardır. Türk milleti birdir, büyük bir ailedir. HDP'yi meşru değildir. TBMM ihanetin çözüm kaynağı olamaz. Bu kutlu çatı altında emparyalizmin dayatmasıyla sanal sorunların hesabı yapılamaz. Türkiye 37 yıldır milli varlığımızı hedef alan bölücülük sorunuyla mücadele halindedir. Terörle mücadeleye ağır bedeller ödenmiştir."

FAHİŞ FİYAT MESAJI

Bahçeli, "Fahiş fiyatlardan sızlananlara hak veriyorum. Fırsatçıların üzerine gidiliyor. Destekliyoruz, sonuna kadar gidilmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edenlere terörün maliyetini hatırlatmak gerekmektedir. Kürt sorunu var diyenler aynanın karşına geçip yansıyan halini görebilecektir. Türkiye'nin terör ve bölücülük sorunu vardır. Bu devletten kaçamayacaklar" dedi.

HÜKÜMET SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek mesajı veren Bahçeli, "Türkiye yeni bir sistemle yönetilmektedir. İstikrar, güven ve büyüme için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devam etmeli, uyum yasaları çıkarılmalıdır. Mücadelemiz devam edecek, Türkiye'nin yarınlarını güvenceye alma kararlılığımız sürecektir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünü terörden arınmış, ekonomik kalkınmış, sivil ve demokratik bir anayasa ile karşılayacağımıza inanıyorum. Artık laiklik tartışmasını bir kenara bırakalım, inanan-inanmayan tarıtşması bırakalım. Türkiye Müslüman bir ülkedir. PKK belgesini demokratik tutum belgesi olarak yutturmaya çalışanların adalet önünde hesap vermelerini bekleyeceğiz. Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi, baskın seçim yoktur. Herkes hesabını 2023 Haziranına göre yapmalıdır.