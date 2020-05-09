MHP'li Yalçın: Cumhur İttifakı dimdik ayakta

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter'da ülkücülük ve milliyetçilik ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Şair Necip Fazıl Kısakürek’in “Allahsızın nefret, Namussuzun dehşet,Yüreksizin heybet, Devrimbaz'ın zulmet, Eyyamcının şirret, İnmelinin sıklet, Anarşistin devlet, Komünist’in illet sandığı ve tanıdığı İslam'ın nurunu Türk'ün altın kabında parlatan muhterem insanlardır" şeklinde ülkücü tarifini paylaşan Yalçın, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in de "Ülkücü kelimesinden rahatsızlık duyanları... Sizler de bilmektesiniz… Burada hedef ne MHP’dir ne de ülkücülerdir. Hedef devlettir. Devleti yıkmak isteyenler devletle hesaplaşmayı düşünenler, tavırlarını MHP’ye ve ülkücülere yöneltmişlerdir. Mesele budur…” sözlerini aktardı.

Yalçın, tweet'lerinin devamında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 2011 genel seçimi öncesinde partisinin seçim beyannamesini açıklarken yaptığı konuşmadan bölümler paylaştı:

“…Başkaları için hiç olmayan mesafeler ‘Üç Hilal’ için hep vardı ve sarp yollar, keskin dönemeçler, imkânsız geçitler hep karşımıza çıkarıldı. Sürekli yokuşlarda susadık, dar patikalarla sınandık, ateş çemberiyle imtihana çekildik.

Milliyetçiliğin yaşaması,Ülkücülüğün var olması, Türk milletinin ebediliği için hep bedel ödememiz gerekti, çileyi ve mahrumiyeti alt etmemiz icap etti. Kurşunla pes ettireceklerini sandılar, başaramadılar.

Ölümle tüketeceklerini hesap ettiler, güçleri yetersiz kaldı. Yağlı urganlarla sindireceklerini umdular, nefesleri yetmedi. Oyunlarla yolumuzdan çevirmeyi denediler, sonuç alamadılar. Tehditlerle doğru bildiklerimizden ödün istediler, vermedik.

Ne var ki bizi yok etmeye çalışanlar, üzerimize kinlerini kusanlar, Ülkücüyü hakir görenler her dönemde mağlubiyetin sillesiyle soluksuz kalmışlardır.

Bizlere yenilgi yaşatmak için ahlaksızca saldıranlar, nefretleriyle kardıkları çamuru bağrımıza sıçratmaya çabalayanlar başlarını Üç Hilal’in kudretine durmadan çarpmışlardır. Hedef olduk, ama yılmadık. İftiralara uğradık, ama yıkılmadık.

Suçlandık, mağdur olduk, ama mağrurluğumuzu hiç bozmadık. Dava arkadaşlarıma katil, faşist, mafya bozuntusu,kovboy, kafatasçı, şerefsiz diyen; ve sahte gözyaşı döken zihniyetlerin ömrü hayatında beddualar peşlerini hiç bırakmayacaktır.

Bir asrı aşan Türk milliyetçiliği fikriyatının siyasal temsilcisi olan partimiz elbette Türk milletinin desteğiyle, ilgisiyle ve yardımıyla bu zamana kadar güçlenerek gelmiştir.

Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmediğini en iyi bilen ve yaşayan sizlersiniz. Gündüz kandilini hazırlamayanın, gece karanlığına mahkûm olacağının da farkındasınız.

Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal’in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır.

Asla pes etmeyeceğiz, düşmeyeceğiz,atalet göstermeyeceğiz. Yenileceğinden korkanların,mağlubiyetten başka şansları olmadığını unutmayacağız. Felaketlere dayanacağız,üstesinden geleceğiz, dedikoduyu bertaraf edeceğiz ve hıyanetin tüm taraflarına başarısızlığı tattıracağız."

"CUMHUR İTTİFAKI DİMDİK AYAKTA"

Yalçın, paylaşımları üzerine yapılan yorumların ardından yine Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Yalçın, şunları kaydetti:

Sosyal medyada bazı yorumcular, kendi aculluklarını ve isabetsiz değerlendirmelerini sorgulamak yerine kabahati başkalarında aramaya çalışmaktadır. Hatta kimi faturayı parti politikalarımıza çıkarmaya çalışarak kendi kusur ve eksikliklerini örtbas etmeye çalışmaktadır.

MHP’nin tutumunu hâlâ anlamıyoruz moduna girip “siyasi şıklıktan” dem vuranlar, söylediklerimizden söylemediklerimizi çıkaranlardır. Bu gibiler, esasen söylemediklerimiz üzerinden yorum yaptıkları içindir ki söylenenler karşısında şaşkınlık içerisinde kalmaktadır. Hiç kimsenin endişesi olmasın Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır Türkiye’nin geleceğinin mimarı olacaktır.