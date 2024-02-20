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        Haberler Gündem Politika MHP'li Ferhat Çakıroğlu hayatını kaybetti! Devlet Bahçeli'den taziye mesajı - Son dakika haberleri

        MHP'li Ferhat Çakıroğlu hayatını kaybetti

        MHP MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Merhum arkadaşımız her zaman dua ve hayırla anılacak, davamıza ve partimize hizmetleri saygıyla hatırlanacaktır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:53 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:53
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        MHP'li Ferhat Çakıroğlu hayatını kaybetti
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Ferhat Çakıroğlu için taziye mesajı yayımladı.

        Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

        "Değerli dava arkadaşım ve MYK üyemiz Ferhat Çakıroğlu'nun geçirmiş olduğu bir rahatsızlık sonucu vefat etmesinden derin bir teessür duydum. Merhum arkadaşımız her zaman dua ve hayırla anılacak, davamıza ve partimize hizmetleri saygıyla hatırlanacaktır. Aziz şehitlerimize ve değerli arkadaşım Ferhat Çakıroğlu'na Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Çakıroğlu ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun diyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Rabb'im taksiratını affetsin."

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