22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran 2018'deki genel seçim öncesi CHP, HDP, İYİ Parti ile SP'nin ittifak kurduğunu ve bunun sadece seçim ortaklığı olmadığını söylediklerini belirtti. CHP ve İYİ Parti'nin, HDP'nin kendilerine yönelik sözlerine ses çıkaramadığını savunan Büyükataman, "Zillet ittifakı bir yandan bu derece sağlam bir bağ ile birbirine bağlı iken diğer yandan ise birbirlerini satmak için fırsat kollamaktadırlar. Memleket faydasına taş üstüne taş koymadıkları hâlde avantalarını aldıkları takdirde her türlü dönüşü yapabileceklerini de göstermektedirler. Biri ihanet sürecine dönüldüğü, öteki birkaç Bakanlık verildiği takdirde tarafını değiştireceğini beyan etmektedir. Çorabını değiştirmekten aciz olan diğeri ise ne dediğini kendi dahi bilmemektedir" dedi.
"TÜRK MİLLETİNİN MİLLİ BİRLİĞE İHTİYACI VAR"
'Millet ittifakı'nın bugün erken seçim söylentileriyle Türkiye'de 'sanal gündem' oluşturma gayretinde olduğunu belirten Büyükataman, şunları kaydetti:
"Türkiye, Suriye sınırını güvene alıp Suriyeli geçici sığınmacıları ülkelerine göndermenin mücadelesini verirken bunlar içeriden bir cephe daha açmaktadırlar. Açtıkları bu cephe ile Türk milletine hizmet etmedikleri malumdur. Kime hizmet ettikleri ise ayan beyan ortadadır. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi haksız bulanların, S-400'lerin gereksiz olduğunu savunanların, Suriye sınırımız boyunca gerçekleştirdiğimiz harekâtlara karşı çıkanların erken seçimden muratları nedir? Bunlar zannetmekte midir ki büyük Türk milleti bunca kepazeliğe pirim verecek, ülkesini bir müstemleke gibi yönetmek isteyenlere müsaade edecektir. Sandıktan çıkan sonucu hazmedemeyenlerin sandık sevdası kendileri seçilene kadar devam edecektir. Öyle bir ihtimal ise gözükmemektedir. Bu sebeple bunlar bu pazar bir seçim olsa ertesi pazar bir daha seçim isteyecek kadar demokrasiden uzaktır. Türk milletinin bir erken seçime ihtiyacı yoktur. Türk milletinin millî birliğe, Millî Mücadele ruhuyla hareket ederek Türkiye'yi dünyada sözü dinlenen ülkeler safına çıkartacak onurlu duruşu göstermeye, mücadeleyi vermeye ihtiyacı vardır. Bu mücadeleyi vermekte olduğumuz bugünlerde düşmanla fingirdeşenlerin güzel İzmir işgal edildiğinde Yunan'la kırıştıran bazı kendini bilmezlerden farkı yoktur. Temiz Türk milleti ise o gün olduğu gibi bugün de duracağı yeri bilmektedir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!