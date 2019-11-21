Siyasette erken seçim tartışması sürüyor. İYİ Parti'den gelen açıklamalarla birlikte CHP ve Saadet Partisi ile sine-i millete tartışması yaşayan HDP'den de erken seçim çağrısı yapıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim tartışması hakkında, "İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler biz seçime onay veririz" dedi.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katılan CHP lideri erken seçim konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ve ekibi ülkeyi yönetemiyor. İnsanlar isyanda. Erdoğan çıkıp şunu diyebilir: 'Madem istiyorsunuz. Erken seçim olabilir'. Yani onun psikolojisine bağlı. Biz zaten her an seçim olacakmış gibi hazırız. Seçimin ne zaman olacağı konusunda tahminde bulunmakta zorlanıyorum. Erdoğan'ın sağlıklı bir ruh hali yok. Böyle bir ortamda ne zaman seçim olur bilmiyoruz. İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler biz seçime onay veririz" dedi.

PARLAMENTER SİSTEM ÖNERİSİ

"Parlamenter sisteme dönmek gerek" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Bütün siyasi partiler, sivil toplum örgütleri bir araya gelecek. Bir anayasa değişikliği getireceğiz. Herkesin onay vereceği bir demokratik anayasa yaparız. Bu bizim için son derece önemlidir" dedi.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti grup toplantısının ardından soruları yanıtlayan Meral Akşener, İYİ Partili Lütfü Türkan'ın, "Parlamenter sisteme geri dönmek kaydıyla, erken seçime destek veririz" açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Parlamenter sistem ile alakalı olarak, 24 Haziran itibarıyla hazırlıklarımız var. Parlamenter sisteme geri dönüş noktasında dikkatle ve özenle üzerinde duran partiyiz. Parlamenter sistem üzerindeki her türlü bakış açısını izliyoruz. Dolayısıyla, biz parlamenter sistemden yanayız ve ısrarımız devam ediyor" dedi.

TÜRKKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bursa İl Teşkilatı'nın düzenlediği programda "İYİ Parti iki yıl önce hangi ilkelerle kurulduysa bugün de aynı çizgide. İktidar partisiyle bir ittifaktan bahsediliyor. Bizim ne açık ne de kapalı kapılar ardında böyle bir talebimiz, pazarlığımız olmadı. Parlamenter sisteme dönünceye kadar da bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Ülkenin ekonomik durumu ortada. Ancak Sayın Erdoğan 2020 yılında kesin bir tarih vererek ve de parlamenter sisteme dönmek noktasında erken seçim için mutabakat zaptını imzalarsa bunların yanında 5-6 icracı bakanlık verirse ülkenin yeniden inşası için biz de bir fedakarlık yapabiliriz. Yoksa biz ülkemizin içinde bulunduğu ortamda milletimize çare olmak için çıktığımız bu yoldan geri dönmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

KARAMOLLAOĞLU: EN GEÇ 2 YIL İÇERİSİNDE...

Partisinin 7. Olağan Büyük Kongre sonrası gerçekleştirilen ilk Genel İdare Kurulu toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şu anda içinde bulunduğumuz şartlara geldiğimiz zaman da şunu görelim; öyle geliyor ki bana bu Genel İrade Kurulu döneminde Türkiye büyük ihtimalle seçime gidecek. Elbette iktidar bunu sonuna kadar da götürebilir. Yarın da seçim yapabilir. Ama şartlar sanki iki sene civarında seçimin olabileceği kanaatini biz de doğuruyor. Onun için de çalışmalarımızı hızlandırmaya, ülkenin problemlerinin tamamını göz önüne alarak nasıl çözeceğimiz konusunda hedeflerimizi belirmeye sonra da bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için çalışma metotlarımızı tespit etmeye mecburuz" dedi.

HDP'DEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

HDP'nin sine-i millete döneceği yönündeki iddialar sonrası, HDP'den yapılan açıklamada, "Erken seçime gidelim" çağrısı yapıldı.

HDP'nin Ankara'da yaptığı geniş kapsamlı toplantı sonrası eş genel başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan ortak açıklama yaptı.

Sine-i millete dönüleceği iddiaları hakkında yapılan açıklamada, "Bizi biz yapan, mücadelemizi büyüten ve güçlendiren karşı karşıya kaldığımız tüm zorlu süreçlerdeki mücadeleci duruşumuz olmuştur. Bu süreçlerin hepsinde dik durduk, geri adım atmadık, halkımızın değerlerine sonuna kadar sahip çıktık" ifadeleri kullanıldı.

HDP erken seçim çağrısı yaparken, açıklamada "Gelin omuz omuza verelim, gelin şu an yan yana duralım. Bu iktidardan hep birlikte kurtulalım. Şimdi bu iktidardan kurtulma zamanı. Bunu başaramazsak bütün demokratik kazanımlar, bütün haklar yok alacaktır" ifadelerine yer verildi