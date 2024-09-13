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        Haberler Gündem Politika MHP'den Genel Başkan Devlet Bahçeli ile ilgili paylaşımlara ilişkin açıklama | Son dakika haberleri

        MHP'den Genel Başkan Devlet Bahçeli ile ilgili paylaşımlara ilişkin açıklama

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi hedef alan sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabaların tespit edildiğini ve gerekli bilgilerin İçişleri Bakanlığıyla paylaşıldığını" bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 00:32 Güncelleme: 13.09.2024 - 00:32
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        MHP'den Bahçeli ile ilgili paylaşımlara ilişkin açıklama
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiş ve gerekli bilgiler (dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesapları) İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Emniyet Teşkilatımız konuyla ilgili tahkikatlarını vakit kaybetmeksizin başlatmıştır."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #mhp
        #devlet bahçeli
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