MHP'den DEM Parti açıklaması

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye Toplantıları"na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'li milletvekilleriyle tokalaşmasına değindi.

Yalçın açıklamasında, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin son günlerde bazı siyasi partilerin temsilcilerine karşı sergilediği yapıcı tavır, dışarıda büyüklüğünü daima hissettiren ülkemizin içeride de bir birlik bütünlük resmi vermesi konusunda duyduğu haklı zaruretin bir neticesidir. Sayın Devlet Bahçeli'nin uzattığı el; bin yıllık kardeşlik hukukunu, bir arada yaşama azmini sürdürme arzusunun izharıdır. Sayın Genel Başkanımızın uzattığı el; yaşadığımız coğrafyada milli egemenliğin sahibini bilenlere, bilmeyenlere, inkar edenlere anımsatmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın hamlesi; bir taviz, yumuşama, normalleşme adımı değil; bilakis normalin maliklerinin, mekanın sahiplerinin hatırlatılmasıdır. Ülkemizin zor bir dönemden, bölgenin ve dünyanın da ateş çemberinden geçtiği bir iklimde, kavganın ve siyasi mücadelenin kurallarının milli çıkarlar doğrultusunda şekillenmesi elzemdir. Devlet aklı bunu gerektirmektedir. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli de bu gerçeği dikkate almıştır. Bu adım; aciz veya zaaf işareti değil, aksine devletin büyüklüğünün ve celadetinin göstergesi, MHP’nin de kendine olan güveninin nişanesidir. Dem, DEM’lenme ve iktidar hayalleri kurma demi değildir. Devir; ayrışma, kamplaşma, kutuplaşma devri değildir" ifadelerini kullandı. REKLAM

"BARIŞIN HAKİM KILINMASI İÇİN TEK UMUT TÜRKİYE'DE" İsrail'in Orta Doğu'daki faaliyetlerinin Türkiye'nin güvenliğini ve çıkarlarını tehdit ettiğini kaydeden Yalçın, Türkiye'nin diplomatik, siyasi ve askeri adımlar atarak caydırıcılığını ortaya koyması gerektiğini vurgulayarak, şöyle dedi: "Türkiye’nin engellemesiyle Suriye’nin kuzeyinde bölücü terör örgütüne koridor açamayan ABD’nin; bu kez Suriye’nin güneyinde Golan, Şam ve Deyrizor üzerinden Irak’a uzanan Davut Koridoru’nun taşlarını döşemek için İsrail’e harekat izni verdiği açıktır. İsrail uçaklarından Suriye’nin güneyindeki stratejik noktalara ve bölge kentlerine atılan bombaların izi sürülerek bu kanlı koridorun tespit edilmesi mümkündür. Ötesi, İran sınırıdır. Böylece ABD, Koalisyon güçleri ve İsrail’in; ileride İran’a YPG’li teröristlerle birlikte kara harekatı da düzenlemesi mümkün olacaktır. İsrail gaddarlığının, Lübnan’a yönelik orantısız ve fütursuz saldırılarının amacı da emperyalizme bu yeni terör güzergahını açmaktır. Rusya; Ukrayna ile meşgul edilmiş, İran da baskı altına alınmıştır. Bölgede kalıcı istikrar ve barışın hakim kılınması için tek umut, Türkiye’dedir."

"BİR VE BİRLİKTE HİLALE DOĞRU TÜRKİYE TOPLANTILARI YAPILACAK" Yalçın, İsrail'in Arz-ı Mevud planlarının hedefinde Türkiye'nin bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Muhalefet ise; Türkiye’nin etrafı yangın yerine dönmüşken, yığınla bölgesel açmaz ve küresel sorun çözüm beklerken, anlı şanlı uluslararası kuruluşlar en etkisiz dönemindeyken, evrensel insani değerler can çekişirken; daha dün seçimlerini yapıp bitirmiş Türkiye’de erkenden erken seçim derdine düşmüştür. Bu durumda, ister istemez akla Orhan Veli’nin şu ünlü şiiri gelmektedir. 'Ne atom bombası, Ne Londra Konferansı, Bir elinde cımbız, Bir elinde ayna, Umurunda mı dünya.’ Başını CHP’nin çektiği muhalefeti, bu şiir pek güzel özetlemektedir. Dile getirdiğimiz bütün bu hususları ayrıntılı olarak konuşmak ve partimizin politikalarını milletimize yakından anlatmak üzere, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda, önümüzdeki dönem için yeni bir bölgesel toplantı trafiği tertiplenmiştir. 'Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye Toplantıları' sloganı altında Türkiye toplantıların ilki, 29 Ekim 2024 tarihinde Erzurum’da gerçekleştirilecektir. Toplamda 27 bölge toplantısı gerçekleştirilmiş olacaktır. Katılımın istenilen seviyede olabilmesi ve ulaşımın kolay olması bakımından toplantılar üçer il halinde düzenlenecektir. Bölgesel toplantılar için üçer ilin belirlenmesinde, partimizin ambleminde yer alan üç hilalden ilham alınmıştır. Türkiye toplantılarında dava arkadaşlarımızla ve vatandaşlarımızla, açıklamamızın başından itibaren bölgesel ve küresel konularda verdiğimiz konu başlıklarında fikir alışverişinde bulunulacaktır."