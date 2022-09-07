Galatasaray - Gaziantep FK maçında Abdülkkerim'in ikinci sarı kartı

Hugh Dallas: "İkinci sarı kartın biz her zaman çok net ve çok açık olmasını istiyoruz. O yüzden çok dikkatli olmamız gereken bir durum. Benim açımdan buna benzer müdahalelerde oyuncunun omzunun el teması olduğunu düşünüyorum ama bunun faul olsa da normal olduğunu düşünüyorum."