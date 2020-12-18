MHK Başkanı Serdar Tatlı konuştu

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, gündemdeki konularla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Serdar Tatlı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

VAR TARTIŞMALARI

Biz hakemlerimizden farklı bir uygulama istemiyoruz. VAR protokolünün kriterleri ne ise hakemlerimizin onları uygulamalarını istiyoruz. 'Turkish VAR' diye bir sistem yok. Kim, ne amaçla çıkardı bilmiyorum. Bizden önceki kurullar da aynı talimatları vermişlerdir. Hakemlerin baskılardan etkilenmemesi için de onlarla eğitim yapıyoruz. VAR, bütün ülkelerde tartışılıyor. Belki de tartışılmasının ana nedeni, VAR protokolünün genel işleyişi hakkında bilgi eksikliği yaşanmasıdır.

VAR'ın hangi konularda müdahale ettiğini kamuoyu doğru bilse, belki de bu kadar çok tartışma olmayacak. VAR konusunda kamuoyunun güncel bilgiye sahip olduğunu düşünmüyorum. 21 takımdan sadece 5'inden bize kurallar konusunda talep geldi. Kimse oyun kurallarını öğrenmek istemiyor. Buna futbolcusu da, teknik direktörü de dahil. Belki de öyle işlerine geliyor.

VAR KAYITLARI YAYINLANIR MI?

VAR kayıtlarını dinlediğim zamanlar oldu. VAR kayıtlarının sızdırılması teknik olarak mümkün değil. VAR kayıtlarının açıklanmaması konusunda IFAB'ın tavsiyesi var. 'Açıklansın' diye bir madde yok. Açıklanmaması konusunda bir tavsiye var. Kayıtlar, VAR'ın uygulandığı ülkelerin tamamında açıklanmıyor ki. Hollanda'da maçtan sonra eğitim amaçlı yapılmış; 'VAR nasıl çalışıyor' diye.

ALİ KOÇ'UN ÖNERİSİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Hakem atamaları Milli Piyango gibi kura çekimiyle yapılsın" şeklindeki önerisiyle ilgili soruya yanıt veren Tatlı "Avrupa'nın gelişmiş liglerinde böyle bir uygulamanın olmadığını görüyoruz. Dünyanın hiç bir ülkesinde böyle bir atama şekli yok. Yaptığımız sohbetlerde Uilenberg ve Roberto ile UEFA'nın da çok öneride bulunmadığını biliyoruz. Ülke federasyonlarının insiyatifinde olan bir konudur, UEFA'nın görüşünü almak kaydıyla Federasyonlar bunu yapabilirse yapılabilir" dedi.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ NUMANOĞLU

Tugay Kaan Numanoğlu gösterdiği performansla derbiyi yönetecek hale gelmişti. Atama yaptıktan sonra hakemlerle görüşmüyoruz. Olağanüstü bir durum olması lazım ki görüşelim. Tugay Kaan Numanoğlu'nun babasının açıklamalarını sonra duydum. MHK olarak her iddiaya cevap mı verelim? Her yapılan algıya bizim cevap vermemiz mi gerekiyor. Kaale almadık çünkü öyle bir şey yok. Aile şirketlerinde çalıştığını çok net biliyoruz. Tugay Kaan Numanoğlu yeteneklidir, Türk hakemliğine uzun yıllar hizmet edecektir. Tugay Kaan Numanoğlu'na sahip çıktığımızı derbi sonrası maç vererek gösterdik. 'Hakemliği bitti' diye sözler çıktı ama böyle olmadığını gösterdik."

'RIDVAN DİLMEN SEZONU' TARTIŞMALARI

"Bu algının neden çıktığı konusunda fikrim yok. Bu konuyla ilgili hiç konuşmadım; konuşma gereği de duymadım. Rıdvan Dilmen zekası, bilgisi ve donanımıyla Türk futbolunun yetiştirdiği çok önemli biridir. Rıdvan Dilmen benim arkadaşımdır, iyi de bir dostumdur. Ancak 'Rıdvan Dilmen sezonu' bir iftira. Bu iddiayı ortaya atanlar, bunu açıklamakla mükelleftir. Bu yapılan algılar çok büyük bir iftiradır. Sayın Rıdvan Dilmen'e de, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e de büyük bir haksızlıktır. Cenab-ı Allah da bu iftiraları yapanların burnundan fitil fitil getirir."

MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU'NUN FATİH TERİM'E MESAJ ATTIĞI İDDİASI

"Benim böyle bir bilgim yok. Birinin kanıtı varsa getirsin. Ayrıca biz özgür bir ülkede yaşıyoruz. Kimsenin birine mesaj atmasını önlemeye, engellemeye hakkımız yok. Buna ben karışamam. Ancak dediğim gibi bir kanıtı olan varsa getirsin. Hakemlerimiz ve kurul üyelerimiz ne yapacaklarını bilirler. Ben onlara güveniyorum."