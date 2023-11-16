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        Haberler Spor Futbol MHK Başkanı İbanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu - Futbol Haberleri

        MHK Başkanı İbanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada şahsını hedef alarak ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:09 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:09
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        MHK Başkanı İbanoğlu'ndan Ali Koç'a suç duyurusu
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        Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, 5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un, “Karakteri zayıf, omurgasız. Mevkii için her şeyi yapabilecek biri. Bu bir gerçek, yorum değil, bu bilgi. O da Ege Bölgesinden, Denizlili. Kim bunun başı kardeşim. Tolga Özkalfa ortaya çıkıyor. Bu arkadaş mevkii, makam seviyor. Onun için verilen her görevi yerine getirir” söylemleri üzerine şahsına yönelik ağır hakaret iddiasıyla Avukatı Yusuf Garip aracılığıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        AVUKAT YUSUF GARİP'TEN AÇIKLAMA

        Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Avukat Yusuf Garip, şunları belirtti:

        “Müvekkilimiz Ahmet İbanoğlu, 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu göreve gelmeden önce de 46 yılı aşkın süre kamu hizmeti görevinde bulunmuştur. Ayrıca 42 yılını aralıksız bir şekilde futbol hakemliği camiası içerisinde geçirmiştir. Görev süresi boyunca da hiçbir kişiye, gruba ya da kuruma yakınlık göstermemiş, mesleğinin getirdiği tüm yükümlülükleri özenle ve titizlikle yerine getirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak da göreve geldiği günden bugüne spor hukukunu, futbol federasyonu kurallarını, tüm ilgili mevzuatlarını, ilke kararlarını, tebliğlerini, genelgelerini ve bugüne kadar uygulanmış teamüllerini uygulayarak görevini son derece tarafsız, adil, şeffaf ve titizlikle yürütmüş ve yürütmeye de devam etmektedir.”

        "ALENEN HAREKETLERDE BULUNMUŞTUR"

        Ali Koç’un açıklamalarında alenen hakaretlerde bulunduğunu ifade eden Yusuf Garip açıklamasında, “Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında medya önünde, canlı yayında müvekkilimiz Ahmet İbanoğlu'nun hem şahsını hem de yürütmekte olduğu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığını hedef alarak, ağır hakaretler içeren sözlerde bulunmuştur. Sözleri ile müvekkilimizin kamuoyu önünde onur, şeref, saygınlığına, kişisel itibarına zarar verecek, küçük düşürücü hakaret içeren sözler söylemiştir. Alenen hakaretlerde bulunmuştur. Hal böyle iken Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olmasının, bu ülke kanunları önünde kendisine bir imtiyaz, ayrıcalık, üstünlük sağlamayacağı aşikardır. Kişi, kamuoyu önünde, televizyon ekranlarında, müvekkilimize hakaret ederken bir yandan da beden diline bakıldığında adeta herkese parmak göstermek ve parmak sallamak şeklindeki tavrı ile bu ülkenin üstünlüklü, ayrıcalıklı, imtiyazlı bir ferdi imiş edası ile bu ülke kanunlarını ve insan haklarını, insani değerleri hiçe saymıştır” sözlerine de yer verdi.

        ALİ KOÇ, 2021 YILINDA İBANOĞLU'NDAN ÖVGÜYLE SÖZ ETMİŞ

        Avukat Yusuf Garip, Ali Koç’un İbanoğlu hakkında daha önceden olumlu söylemlerle açıklaması bulunduğunu da hatırlatarak, “Keza Ali Koç'un 11 Mart 2022 tarihinde müvekkilimiz Ahmet İbanoğlu'nun henüz Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü iken bir Fenerbahçe maçında gözlemci olarak görevlendirilip sonrasında gözlemci listesinden çıkarılması hususunda açıklamasına dikkat çekmek istiyorum. Ali Koç, müvekkilimden ‘Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü olan sayın Ahmet İbanoğlu, Hakem camiası tarafından güvenilirliği ile bilinen bu kişi....’ diye tabir etmiştir. Hakem camiası içerisinde güvenilirliği ile bilindiğini kendisi de vurgulamakta iken işbu şikayete konu olayda kamuoyu önünde müvekkilimize alenen hakaret etmesi Ali Koç'un içerisinde bulunduğu çelişkili durumu, sayın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

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