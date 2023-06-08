MGO nedir, asit mi baz mı?

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Doğal yollarla oluşan bir madde olan magnezyum oksit, insan sağlığı açısından da oldukça etkili bir bileşiktir. Gıda katkı maddesi olarak da kullanılan MGO molekül ağırlığı nedir? MGO bileşiğinin adı nedir? İşte, tüm detaylar…

MGO Nedir?

Magnezyum ve oksijen iyonlarından meydana gelen MGO bileşiğinin adı magnezyum oksittir. Beyaz ve kristal bir madde olan magnezyum oksit, suda az miktarda çözünmesine rağmen asitler içine bırakıldığında hızlıca çözünen bir bileşik olarak dikkat çekmektedir. Korozyona da oldukça dayanıklı bir bileşik olan magnezyum oksit, aynı zamanda yüksek ısılara karşı da oldukça dayanıklıdır.

Magnezya ismi ile de binilen bu bileşik; göl sularından elde edilmesi sebebiyle hem saf hem de doğan bir bileşik olarak tanımlanmaktadır. Toz olarak görülen ve genellikle de kokusuz olan magnezyum oksit, tutuşturulduğu zamanlarda ise şiddetli bir şekilde yanar ve ortaya oksit tozunu çıkartır.

Magnezyum oksidin insan sağlığı için de oldukça faydalı bir bileşik olduğu bilinmektedir. Bu bileşiğin inorganik bir magnezyum tuzu olması; hazımsızlık, kabızlık, düzen dışı kalp atışı, hamilelik esnasında olması muhtemel yüksek tansiyon KOAH gibi rahatsızlıklarda bir tedavi olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Tüm bunlara ek olarak mide ekşimesi gibi rahatsızlıklarda da kullanılan magnezyum oksit, kısa süreli tedavilerde müshil ilacı olarak da değerlendirilmektedir. Ayrıca gıda katkı maddesi olarak da kullanılan bu bileşik konserve ürünlerin korunmasında ve dondurulmuş tatlı gıdalarda kendisine yer bulabilmektedir. Günümüzde insanların çoğu magnezyum oksidi bir elektrolit olarak, kalsiyum ve potasyum minerali ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmaktadırlar.

Magnezyum oksidin kullanım alanı da oldukça geniştir. Fotoğrafçılık alanında özellikle fotoğraf makinelerinin dış kaplamasını güçlendirmede, elyaf ve cam sanayisinde dekoratif ürünlerin imal edilmesinde, tıp alanında bağırsak temizliklerinin yapılmasında ve ateşe dayanıklı tuğlaların üretilmesinde magnezyum oksit kullanılmaktadır. Ayrıca magnezyum oksit yüksek ısılara dayanıklı olması sebebiyle kablo imalatında da değerlendirilmektedir.

MGO Asit Mi Baz Mı?

Magnezyum oksidin kimyasal formülü olan MGO asit mi baz mı sorusuna geçmeden önce kısaca asit ve bazın ne anlama geldiğini anlatmak gerekmektedir. Bir sulu çözeltide, içinde bulunduğu çözeltiye artı hidrojen iyonları yükleyen maddelere asit; çözeltiye hidroksil iyonları yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Asitler hafif ekşi bir tada sahip ve aşındırıcı özelliğe sahip maddeler olarak; bazlar ise acımtırak tatları ve kaygan yapıları ile dikkat çekmektedirler.Magnezyum oksit bileşiği de sulu çözelti içinde hidroksil iyonu çıkarttığı için baz olarak ifade edilmektedir.

Ayrıca bir maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunu ph derecesine bakarak da anlayabiliriz. Ph cetveli üzerinde değeri 0 ile 7 arasında olan maddeler asit; 7 ile 14 arasında olan maddeler ise baz olarak tanımlanmaktadır. Magnezyum oksitin de sahip olduğu 10 ile 11 arasındaki ph değeri ile baz olduğu görülmektedir.

MGO Molekül Ağırlığı

Bir molekülü meydana getiren tüm atomların toplam ağırlıkları, molekül ağırlığı olarak isimlendirilmiştir. Magnezyum oksidi meydana getiren ve MGO kimyasal formülünü oluşturan magnezyum ve oksijen atomlarının ağırlıkları da 40.3044 g/mol olarak hesaplanmıştır.

MGO Yaygın Adı

Doğada mineral periklaz olarak saf ve doğal halde bulunabilen magnezyum oksidin bilinen bir diğer ismi de magnezyadır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut