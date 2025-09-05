MFÖ'den müzik tarihine akustik bir anıt

Türk müzik tarihine adını altın harflerle kazıyan MFÖ, unutulmaz şarkılarını bu kez 'En İyiler Akustik, Vol. III' albümünde buluşturuyor. Nesillerin hafızasına kazınan ve dillerden düşmeyen MFÖ eserleri, yalın, derin ve samimi akustik düzenlemelerle yeniden hayat buluyor.

Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 'En İyiler Akustik, Vol. III' ve ardından yayınlanan 2.'si ile müzikseverlerin büyük beğenisini toplayan seride sıra üçüncü perdede. 'En İyiler Akustik, Vol. III' sadece şarkıların yeniden düzenlenmiş halleriyle değil, aynı zamanda MFÖ'nün müzikal yolculuğunun kalpten bir özeti olarak karşımıza çıkıyor. Dinleyenler, serinin üçüncü albümüyle her parçada grubun sahnedeki büyüsünü ve samimiyetini yeniden hissedecek.

MFÖ'DEN ZAMANSIZ ŞARKILARA YENİ BİR SOLUK!

'En İyiler Akustik, Vol. III' efsanevi grubun hafızalara kazınan eserlerini yeni bir yorumla gelecek kuşaklara taşırken, aynı zamanda geçmişten bugüne uzanan bir hatıra niteliğinde. Akustik düzenlemeler, unutulmaz şarkıların özünü daha duygusal bir şekilde sunarak dinleyiciyi zamanda bir yolculuğa davet ediyor. Geçmişten günümüze yaşadığımız tüm acı tatlı anılarımızın eşlikçisi olan MFÖ eserleri, akustik bir tatla yeni hikâyelerinizde eski bir dostun sıcaklığını hissettirecek.

MFÖ'nün diskografisine damgasını vurmuş eserlerin nostalji ile günümüzü bir potada birleştirdiği 'En İyiler Akustik, Vol. III' albümünde 'Güllerin İçinden', 'Peki Peki Anladık', 'Diday Diday', 'Mazeretim Var Asabiyim Ben', 'No Problem', 'Gözyaşlarımızı Bitti mi Sandın', 'Olmuyor Olamıyor', 'Kelimeler Kafi', 'Uçtum Uç Oldum' eserleri yer alıyor. MFÖ'nün, Özkan Uğur'un vefatından hemen önce son kez bir arada kaydettiği tarihi çalışmanın çıkış parçası ve ilk klibi ise 'Güllerin İçinden' şarkısına geliyor. MFÖ 'En İyiler Akustik, Vol. III', Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 5 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında yayında!