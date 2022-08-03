Mezoterapi ilk olarak Fransız bir doktor olan Michel pistor tarafından 1952 yılında Fransa'da kullanılmış bir tedavi metodudur. Son yıllarda kozmetik dermotolojide oldukça yaygın olarak kullanılsa da, özellikle geçmeyen kronik ağrılarda, migren tedavisinde, kas ve spor yaralanmalarında da başarıyla uygulanmaktadır. Peki, Mezoterapi nedir ve hangi durumlarda uygulanır?
MEZOTERAPİ NEDİR VE NASIL UYGULANIR?
Mezoterapi, vücutta sorunlu bölgelere özel iğne uçları kullanılarak, derinin orta katına uygulanan özel bir enjeksiyon yöntemidir. Mezoterapi de çok kısa ve ince iğne uçları kullanır. Lokal olarak mikroenjeksiyonlar ağrılı bölgeye veya yaşlanmaya karşı kozmetik amaçlı cilde yapılır. Mezoterapide düşük dozda ilaçlarla yüksek etki hedeflenir ve kullanılan ilaçların yan etkileri minimum düzeye indirilir. Enjekte edilecek maddeler kişiye uygun seçilir.
MEZOTERAPİ HANGİ AMAÇLA KULLANILIR?
- Cildin sıkılaşması ve genel kalitesinin arttırılması
- Yüzeysel kırışıklıkların yumuşatılması ve yeni kırışıklık oluşum hızının azaltılması
- Cilt lekelerinin azalması
- Sigara ve olumsuz yaşam koşullarıyla oluşan solgun ve yıpranmış cildin yenilenmesi
- Selülit görünümünün azaltılması
‘’Mezoterapi, kan dolaşımını yükseltir ve ciltteki enflamasyonu azaltır. Uygulamanın amaçlarından biri de kollajen ve eleastin üretiminin teşvik edilmesi ve cildin elastikiyetinin yükseltilmesidir.’’
Mezotereapi yüz bölgesinin yanısıra, saç dökülmesinin tedavisinde de pozitif sonuçlar vermektedir. Saç mezoterapisi ve Saç PRP’si günümüzde saç dökülmesi sorunu yaşayan kişilerin en çok tercih ettiği uygulamaları oluşturur.
MEZOTERAPİ TEDAVİSİNDE NE ZAMAN CEVAP ALINIR?
Mezoterapinin uygulandığı alana göre değişir. Yüz, boyun, dekolte ve el üstü bölgesine yapılan tedavi, yapıldığı andan itibaren etkisini gösterir. Yapılan tedavi ve kullanılan ürünlere göre özellikle ciltteki sarkma ve kırışıklıkların düzelmesi birkaç haftayı bulur. Migren ve ağrı mezoterapisinde de etki ilk seansta başlar, 2. ve 3. seanslarda daha da hissedilir hale gelir.
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