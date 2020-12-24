"Mezarcı ekip" 19 yıl sonra vahşeti çözdü!

Kocaeli'nde, 2001 yılının haziran ayında Derince ilçesi Yenikent Mesire alanında kan donduran bir olay meydana geldi. Askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın (20),darp edildikten sonra kafası ezilerek, boğularak öldürülmüş ve üzerindeki eşyaları çalınmış halde bulundu. Polis, cinayetle ilgili yeterli bilgiye ulaşamayınca dosyada ilerleme sağlanamadı.
İKİ ŞÜPHELİYE ULAŞILDI
DHA'da yer alan habere göre konusunda uzman olan ve daha önceki yıllarda da çözdükleri faili meçhul cinayetler nedeniyle `mezarcı ekip´ diye adlandırılan Kocaeli Cinayet Büro ekipleri, Kasım Aydın dosyasında elde ettikleri yeni deliller doğrultusunda 2 şüpheliye ulaştı.
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
2001 yılında Aydın´ın öldürülmesi olayına karıştığı belirlenen ve ismi açıklanmayan bir kişinin başka işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu, diğer zanlının ise İstanbul´da olduğu tespit edildi.
İFADESİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul´da düzenledikleri operasyonla H.İ.´yi yakalayarak gözaltına aldı. H.İ. (47) emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KATİL ZANLISI ARKADAŞI ÇIKTI
Cinayeti işledikleri iddia edilen şüphelilerin Aydın´ın arkadaşları olduğu, mesire alanında da aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada Aydın'ı öldürdükleri öğrenildi.
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