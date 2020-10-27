Yemeden önce buna dikkat!

DHA

Raf ömrünü uzatıp, ürünün daha parlak görünmesi için sebze ve meyvelere sürülen parafin, sağlık açısından risk yaratıyor. Üründeki zirai ilaçların içeriye hapsolmasına da neden olan parafin, yeni kullanıldığı durumlarda kolaylıkla anlaşılabiliyor. Kabuktaki beyaz tortular, meyvede parafin kullanıldığını gösteriyor.

Doğal süreçte meyvelerin zamanla kuruduğunu, kabuklarının buruşarak bozulmaya başladığını anlatan Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut, "İstemesek de bu doğal bir süreç. Bazı kişiler bu doğal süreci değiştiriyor. Dışına parafin ve benzeri mumsu maddeler meyvenin çevresine sürüyor. Amaç ürünün raf ömrünü uzatmak ve bozulmasını yavaşlatmak" dedi.

"SEBZE VE MEYVELER BÖYLE KORUNMAMALI"

Dr. Korkut, sindirim sisteminin önemine vurgu yaparak, bağırsaklarda hücrelerden daha fazla DNA içeren bakteriler bulunduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Bağırsak floramız, bağırsak emilim bariyerimizin yapısını bozabilir böyle koruyucular. Bunun da sağlığımıza zarar vermesi kaçınılmazdır. Sebze ve meyveler böyle korunmamalı. Bunları alıp taze ve doğal sürecine uygun bir şekilde tüketmeliyiz" diye konuştu.

"SOĞUK SUYLA OVALAYIN"

Soğuk suyla ovalayarak meyvedeki parafinin temizlenebileceğini söyleyen Dr. Korkut, genellikle kullanılan sirkeli suyun parafinli bir meyvenin temizliğinde katkı sağlayamayabileceğini bu nedenle soğuk su ve ovalama yönteminin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

Dr. Kerem Korkut, bir kase içine 1 tatlı kaşığı karbonat koyup soğuk suyla ovarak da sebze ve meyve temizliği yapılabileceğini, böylelikle ilaç kalıntılarından da üründen arındırılabileceğini ifade etti.