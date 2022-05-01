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2 yıllık pandemi kısıtlamalarının ardından binlerce kişi1 Mayıs Emek ve Daya, 1 Mayıs Emekçi ve Dayanışma Günü'nü meydanlarda kutladı.

Kutlamaların İstanbul'daki adresi Maltepe Etkinlik Alanı oldu. DİSK, TMMOB ve TDB üyeleri, Maltepe'deki bir otelin önünde, KESK ve TTB üyeleri ise İdealtepe Köprüsü'nde bir araya gelip etkinlik alanına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB üyeleri başta olmak üzere çeşitli siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar, alana gelmeye başladı. Çok sayıda polisin görev aldığı ve tedbir amaçlı havadan helikopterle de denetimlerin yapıldığı etkinlik alanı, güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı.

Üst ve çanta araması yapılan katılımcılar, 6 ayrı güvenlik noktasından geniş güvenlik önlemleri altında etkinlik alanına girdi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile bazı HDP ve CHP milletvekilleri de etkinlik alanında hazır bulundu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, müzik gruplarının sahneye çıkmasıyla başladı.

Öte yandan, polis ekipleri, tertip komitesinin belirlediği pankartlar dışında alana farklı pankartla girmeye çalışan HDP kortejindeki bazı kişilere izin vermedi. Bunun üzerine yaşanan kısa süreli arbedede girişteki bazı bariyerler devrildi.

ANKARA'DA BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Başkent'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Anadolu Meydanı'ndaki kutlamaya binlerce kişi katıldı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin oluşturduğu tertip komitesi öncülüğünde düzenlenen kutlamalara katılım yoğun oldu.

2 yıldır süren pandemi kısıtlamaları nedeniyle meydanlara kutlanamayan 1 Mayıs, bu sene coşkuyla kutlandı. Atatürk Kültür Merkezi önünde oluşturulan polis kontrol noktasından üzerleri aranarak geçenler, Kazım Karabekir Caddesi'nde oluşturulan kortejde yerini aldı. Arama noktasında bozuk para, kalem, parfüm, ruj ve benzeri eşyalara el konuldu. Sakıncalı bulunan bazı pankartlara da izin verilmedi.

Kutlamalara, sendikaların yanı sıra, siyasi partiler, yöresel dernekler, çevreci örgütler, öğrenciler, kadın dernekleri, taraftar grupları ve bazı meslek örgütlerinin temsilci ve üyeleri katıldı. Kortejde toplanılmasının ardından kalabalık ellerinde pankartlar, dövizler ve sloganlarla Anadolu Meydanı'na yürüdü.

Meydana toplanan kalabalık sloganlar attı. Alanda kurulan platform çevresinde toplanan kalabalık, 1 Mayıs Marşı'nı söyledi. Konuşmaların yapıldığı alanda daha sonra çeşitli müzik grupları sahne alarak, alandakileri coşturdu.

İZMİR'DE İŞÇİLER GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA TOPLANDI

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı. Kutlama alanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydanın etrafı demir bariyerlerle kapatıldı, polis ve bomba uzmanı köpekler, arama yaptı. Gerekli güvenlik onayını aldıktan sonra meydan tertip komitesine kutlama için teslim edildi.

3 bin emniyet personelinin görev yaptığı alanda 1 dron ile 1 helikopter de havadan destek verdi. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik botları da denizde görev yaptı. Kutlamalar kapsamında sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler ve vatandaşlar, kortejlerle alana geldi. Meydana gelenler, belirlenen 4 girişten üst aramaları yapıldıktan sonra alana giriş yaptı.

'BU DÜNYAYI VAR EDEN BİZLERİZ'

Kutlamalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra bazı CHP ve HDP'li milletvekilleri de katıldı. Mitingde konuşan Belediye Başkanı Soyer, "Onların en çok korktuğu cümle ile sesleniyoruz; ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu cümle hak ettiğimiz, refahın anahtarıdır. Bugün büyüyen özgürlük mücadelemizin anahtarıdır. Muktedirlerin acı çektirdiği bizler, kadınlar, işçiler, çiftçiler, tüm emekçiler ve ezilen doğa... Dünya bizim sırtımızda dönüyor. Bu dünyayı var eden bizleriz. İşte bugün yine meydanlardayız, yine hep beraberiz. Omuz omuzayız, kol kolayız, yan yanayız. Buraya kavgayı büyütmeye, hakkımızı istemeye geldik. Buraya adalete susayan herkesin sesi olmaya geldik. Yaşasın 1 Mayıs" dedi. Kutlamalar, Edip Akbayram konseriyle sürdü.