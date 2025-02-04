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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE ocakta aylık yüzde 3,38 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE ocakta aylık yüzde 3,38 arttı

        Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,38 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 16:45 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:45
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        Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE ocakta aylık yüzde 3,38 arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini yayımladı.

        Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE ocakta aylık yüzde 3,38 arttı.

        Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 3,69, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 3,42 artış kaydetti.

        Endeks, enerjide yüzde 6,1, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,5, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 2,1 ve hizmette yüzde 4,59 arttı.

        TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin söz konusu verilerde de revizyona gitti.

        Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ocakta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

        Kapsam Aylık
        Genel TÜFE 3,38
        İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 3,69
        Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 3,42
        Enerji 6,1
        Gıda ve alkolsüz içecekler 2,5
        Enerji ve gıda dışı mallar 2,1
        Hizmet 4,59
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