Mevsim geçişlerinin zorlu etkilerinden biri olan bahar yorgunluğu, hem bedenimizi hem de ruhumuzu etkileyebiliyor. Bu dönemi nasıl daha sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz?

BAHAR YORGUNLUĞU NEDİR?

Kış aylarında güneş ışığından yoksun kalan bedende hormonal değişiklikler yaşanır ve bu değişim süreci mevsim geçişlerinde halsizlik şeklinde belirti verir. Bu öznel duygu durum bozukluğunun belirtileri farklı olabilir ve şiddeti değişebilir. Bahar yorgunluğunun en belirgin belirtisi ise aşırı yorgunluk. Diğerleri ruh hali değişimleri ise baş ağrısı, konsantrasyon eksikliği ve uykusuzluk olarak kendini gösterir.