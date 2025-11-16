Habertürk
        Haberler Gündem Mevlit yemeğinde 30 kişi zehirlendi

        Mevlit yemeğinde 30 kişi zehirlendi

        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde mevlit programında ikram edilen ayran ve tavuklu pilavdan yiyen 30 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde de bir düğünde ikram edilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 8 kişi, hastanelik oldu

        Giriş: 16.11.2025 - 23:29 Güncelleme: 16.11.2025 - 23:53
        İki ilde gıda zehirlenmesi
        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde Haskavak köyünde 3 gün önce vefat eden bir kişi için mevlit okutuldu.

        Mevlit programında davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yaklaşık 45 kişinin katıldığı mevlidin ardından 30 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastaneye başvururken, bazıları da sağlık ekiplerince Doğanyurt ve İnebolu'daki hastanelere kaldırıldı.

        Vatandaşlardan İsmail Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevlidin ardından eve geldiklerini, daha sonra kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurduklarını söyledi.

        Hastanede serum takıldığını anlatan Ünlü, durumunun iyi olduğunu belirtti.

        Anıl Taşdelen de mevlide katıldığını, daha sonra rahatsızlandığını ve hastaneye başvurduğunu kaydetti.

        Metin Ertural ise mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan yakınlarını hastaneye getirdiğini anlattı.

        DÜĞÜN YEMEĞİNDEN ZEHİRLENDİLER

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde de bir düğünde ikram edilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        İHA'nın haberine göre, öğlen düzenlenen bir düğünde dağıtılan tavuk döner yiyen davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı. Baş dönmesi, kusma şikayetiyle 8 kişi, Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 8 kişinin yapılan muayenesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Zehirlenen vatandaşlardan bir kısmı yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

